反送中》曾提組機動部隊 何君堯嗆：把示威者打到「片甲不留」

2019-07-23 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕白衣人21日晚間在香港西鐵元朗站毆打記者及市民，造成45人受傷。由於一支與白衣人友好的影片，使得有鄉事背景的立法會建制派議員何君堯，今日召開記者會出面否認自己有參與策劃前述的攻擊行動。不過，香港媒體報導指出，上星期在臉書的直播中，何君堯就曾表示，如果示威者來元朗，就要將他們打得「片甲不留」。

根據《立場新聞》報導，何君堯15日在臉書上直播時形容，27鄉（代指香港新界）是「重兵」，如果示威者來到新界，那麼鄉民也會「有些作為」。何君堯先表示「歡迎」之意，隨後指出，如果示威者來就會「將他打到片甲不留」。

在直播中，何君堯譴責「反送中」示威者為「狂徒」，並指如果這個社會向這些「黑勢力」和「恐佈主義」妥協，那麼香港就會「玩完」。何君堯呼籲，建制派的朋友不能再「姑息」下去，是時候該有所行動了。何君堯提出，香港政府應在18個行政區中成立「民團」，以四人一組，每區有一百組，每區就有一支400人的「機動部隊」，而當「一方有難」就「十八方呼應」。

何君堯稱香港「反送中」運動中有「四害」，包括記者、泛民議員、教協和基督徒。何君堯認為，這些人破壞香港的穩定繁榮並宣揚「港獨」。何君堯認為，警方對記者和泛民議員等人不需要手軟，無論是法官、教師、學生及教士等，必要時就要像土耳其政府一樣，全部都關進牢裡。

「鄉事委員會」是香港新界鄉事諮詢性組織，總計有27個鄉事委員會。何君堯於2011年獲選成為良田村村代表後，同年4月獲選為屯門鄉事委員會主席，與地方關係緊密。

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