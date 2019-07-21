總統盃黑客松優勝揭曉 陳建仁：請國際友人擴大台灣力量

2019-07-21 12:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統府今日舉辦「總統盃黑客松」決選暨國際團隊頒獎典禮，由馬來西亞及宏都拉斯團隊拿下優勝；副總統陳建仁致詞表示，黑客松與蔡總統「自由民主永續之旅」精神一樣，要請國際友人來擴大台灣力量，讓全世界都知道台灣民主的發展。

今年總統盃黑客松首次以「營造永續基礎建設（Enabling Sustainable Infrastructure）」為國際松主題，邀請各國黑客社群參賽，經初賽評選後，有來自澳洲、柬埔寨、宏都拉斯、馬來西亞、荷蘭、斯里蘭卡等團隊來台參與決賽，今日由馬來西亞、宏都拉斯獲得優勝。

來自馬來西亞團隊的「Mentadak」，利用開放採購資料標準來識別採購過程中的利益衝突，可望減少政府採購舞弊，改善電子採購系統，協助優良廠商參與公共建設。

另一獲勝團隊為友邦宏都拉斯所組成的「CoST」，創意內容為解決宏國經濟發展與國土利用之間衝突，透過開放資料及採購網站，增加環境影響評估的透明度，優化國土資源分配，及提高民眾對公共建設的接受度。

陳建仁表示，今年是第二次舉辦總統盃黑客松，也是第一次辦理國際黑客松，希望在營造永續基礎上與國際進行交流，這與蔡總統出訪「自由民主永續之旅」精神一樣，要請國際友人來擴大台灣的力量，讓全世界都知道台灣民主的發展，與大家一起來努力實現聯合國的永續發展目標。

「黑客松就是黑客的馬拉松！」陳建仁提及，黑客松透過團體合作、創新精神，激盪出提出解決問題的新方法，台灣目前已經把創新模式帶進政府施政過程，公民參與政策是民主體現的方式，透過科技工具收集民眾的意見想法，除讓民眾能快速了解公共政策外，也讓政府提供優質服務，可以改善政府施政效率。

陳建仁指出，蔡總統之前參加第二次工作坊承諾，今年優勝提案未來都會成為政府的施政計畫，今天黑客松活動期待國內外高手切磋交流，為人類永續發展提出貢獻。

陳建仁說，今年國際松共有23個國際團隊報名，有15個國家產官學高手一同參與，其中有澳洲隊「優化政府採購法」、荷蘭隊「建構公益廢棄物平台協助發展經濟」。更有柬埔寨隊的「開放道路基礎設施」、馬來西亞隊「改善政府電子採購系統」的解決方法，還有來自宏都拉斯友邦的「利用開資料評估對環境影響」等，以上參賽團隊題目都極具創意，也是相當重要議題。

陳建仁表示，未來將持續開放政府精神，透過跨機關、跨領域、公私協力的方式，來解決社會問題和改善民眾生活，希望國內及國際團隊共同合作，恭喜今天獲選兩支優秀團隊，提出如此令人驚豔方案，用創新方式促進世界永續發展。

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