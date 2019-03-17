推動「亞洲矽谷」陳其邁：早日解決民眾的痛

2019-03-17 10:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第二屆「總統盃黑客松」開跑！行政院副院長陳其邁今日出席「2019總統盃黑客松」記者會表示，政府推動「亞洲矽谷」方案，最重要不斷創新，要透過公私部門跨領域合作，「接地氣」早日解決民眾的痛；政院也端出「公民許願池」，延續黑客精神，歡迎民眾提出問題。

第2屆「總統盃黑客松」今年由行政院長蘇貞昌擔任召集人，以「智慧國家」為主題，希望運用民眾智慧和眾人力量，公私協力共組黑客團隊的競賽方式，用創新精神點亮台灣，一起為國家提出創新解決方案。

「總統盃黑客松」競賽活動於3月7日至4月5日開放公民許願，許願問題可來自社會既存問題，可以由民眾主動提出，也可由團隊自行提出，並交由黑客們找出解決方案。

陳其邁指出，在「亞洲矽谷」推動方案中，最重要是推動不斷創新，用協作和創新精神，讓政府部門能開放資料，透過公私部門跨領域合作，解決政府和民眾想要解決的問題，是從需求端來推動。

陳其邁談到，政府存在就是為了解決問題，有時候政府也變成一種問題，所以蘇院長指示要「接地氣」，政府要主動為民眾來解決問題，提供有效率的公共服務。

陳其邁提及，「亞洲矽谷」方案最重要是連結未來，運用創新來開放資料，是一種自由、平等、開放的構想，實質解決問題是政府存在目的，接地氣要用創新方式，讓效率提升，早日解決民眾的痛。

陳其邁說，蘇院長一直在說「會做事、接地氣」，未來要讓公文處理速度縮短，他自己的願望是要「消滅政府」，當市民發生問題，政府就有一套機制來解決，雖然消滅政府當然做不到，至少要讓政府效率大幅提高。

行政院數位政委唐鳳表示，黑客松是是黑客（hack）與馬拉松（marathon）的複合詞，用來表示一個「馬拉松式」的不斷創作的科技活動，活動中每個人會以協力方式進行某個專案製作。

唐鳳提及，大家最熟悉是資安部分，資安上黑帽駭客和白帽駭客，資安領域外在公部門應用上，如何用新系統解決處理問題，也是黑客松的一部份。

行政院科技會報辦公室表示，政府將透過資料盤點進行跨部會勾稽，整合跨機關資料，除促進資料治理的進步，也將新世代思維與工作模式注入公務體系。

政院科技辦指出，今年特別推出「公民許願池」延續黑客精神，讓有想法民眾可就既存問題許願寫下點子，經由數據分析找出問題的關鍵，並鼓勵有意願和興趣的人認領和實現點子。

政院科技辦說，歡迎各縣市首長提案，由最了解地方需求和問題的縣市政府出題，相信可為地方注入活水，今年六大競賽議題分別為「開放治理、跨域合作、產業發展、全球夥伴、國家永續及城鄉創新，盼促進各級政府機關交流合作，朝「智慧國家」發展目標邁進。

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