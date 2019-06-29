2020副手開出3條件 小英這樣虧陳其邁…

2019-06-29 20:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇今天下午出席總統盃黑客松活動，針對總統大選副手條件、是否有考慮身旁的陳其邁？蔡英文先開玩笑對陳其邁說，「怎麼現在又輪到你了喔？」接著開出3條件，她說，要考慮社會支持、黨的團結、未來勝選考量，這有很多因素，適當時間就會跟大家報告。

蔡總統今天參加總統盃黑客松第二次工作坊，據透露，蔡英文主動向幕僚表示，希望能參與這場活動，並且與現場參賽者逐桌互動了一小時才離開。

她致詞指出，「黑客松」其實就是「黑客」與「馬拉松」結合，透過開放資訊跟團隊協作的方式，加上創新跟共享的精神，一起激盪出很多解決問題的新方法。她也舉例，去年報稅系統改善設計就是一個最好的例子。過去幾年，政府在各個部會設置「開放政府聯絡人」，也在跨部會間推動「協作會議」。

而台北市長柯文哲不滿投審會以國安理由駁回雙子星開發案，脫口說出「國家主權意識在我看都是屁話」。對此，蔡英文會後受訪時表示，國家安全跟主權意識，無論哪個黨派都是大家要有的共識，國家安全本來就是任何執政者都要小心翼翼守護的事情，「我們不會拿國安當幌子，我們會很小心翼翼守護國家安全。」

蔡英文會後指出，這段時間以來，為了要讓國際上拿掉對台灣的負面評價標籤，政府和產業界都非常盡心盡力。包括歐盟將台灣從「稅務不合作名單」、「漁業黃牌名單」除名，以及美國把台灣從「匯率操縱國觀察名單」除名。台灣現在除了要申請脫離口蹄疫疫區；在洗錢防制方面，也獲得有史以來最好的成績，這些都是大家共同努力的成果，不但對產業的國際競爭力有正面效果，對整體國家形象也非常好。

而蔡英文最近在各種調查中，於29至39歲年輕族群勝過其他候選人，蔡英文也表示，施政確實是為了國家未來方向這件事有特別特別關注，希望不論是哪個世代都一起把台灣未來做更好。

針對美國參議院日前通過國防授權法，支持對台軍售，美國軍艦也繼續定期通過台灣海峽等議題，蔡總統會後受訪表示，這幾年來，台灣跟美國關係持續在進展中，非常感謝美國行政部門、立法部門提出多項具體決議或方案，確保台海穩定及區域和平，她要對美方表達感謝之意。

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