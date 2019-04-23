政院：總統盃黑客松已132件提案 超越首屆

2019-04-23 12:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院科技會報辦公室今日表示，第二屆總統盃黑客松今年3月開跑，截至4月21日為止，來自中央部會、地方政府及民間提案，高達132件，已超越第一屆，民眾即日起至5月1日可上網票選提案。

政院科技辦指出，今年總統盃黑客松以「智慧國家」為題，透過跨機關、跨領域、公私協力共組黑客團隊的競賽方式，鼓勵資料擁有者、資料科學家及領域專家多方交流，加速公共服務優化，並鼓勵公務人員主動創新，以黑客文化實踐政府服務再造。

今年也特別推出「公民許願池」，讓任何有想法的民眾可許願寫下點子，鼓勵有意願和興趣的民眾認領、實現點子，達到全民「還願」，即日至5月1日可上網票選，民眾票選評分將佔初審總分數30%。

科技辦提及，今年總統盃黑客松「民眾票選活動計票機制」導入國際趨勢，使用「平方投票法」（Quadratic Voting），是國內首次在政府層級引入創新投票方式，防止極端投票，避免全部票數灌在同一個選項。

科技辦說明，「平方投票法」是指提供每位公民相同點數，以所得點數票選關心的各項議題。投票時以「票數的平方」計算所需點數，即投同一個選項的票數愈多，所花費點數會愈高；舉例來說，投1票只需要1點，投2票需要4點，投3票則需要9點，依此類推。

科技辦進一步指出，根據「平方投票法」發明人Glen Weyl表示，使用「平方投票法」可展現對民眾而言較重要的選項，能鼓勵民眾多了解不同項目，讓手持點數換算成選票達到最大效用，且避免將所有點數只投票給其中一項，造成票選結果失真。

科會辦表示，以太坊（Ethereum）共同創始人Vitalik Buterin，也特別為總統盃黑客松錄製影片表達支持；Buterin提及，很高興台灣總統盃黑客松採用「平方投票法」做為選擇政策專案方式。

Vitalik Buterin強調，全世界還有許多地區，正規劃以不同方式採用這套制度。「平方投票法」可用來創造嶄新、強大且集體的決策機制，優化及改良現今沿用的民主與市場機制。

科技辦提及，今年地方政府提案相當踴躍，各地方首長自拍影片上網拉票，包含台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等，都錄製影片放上首長臉書，上網公開拉票，鼓勵民眾投票支持解決地方問題。

台中市提出「Door to Door」的「i-Doors」資訊整合交通任意門概念；嘉義縣為解決農業產銷失衡問題，提出「農業產銷大數據平台」；雲林縣提議農業產銷資訊公開；嘉義市提案在地小農商品銷售流通，及智慧交通號誌等問題；台南市則提出交通停車周轉率，及提升觀光人數等問題。

科技辦強調，政府舉辦總統盃黑客松主要目的是為提升公民參與政府治理，促使政府逐漸開放資料，以便在更多領域中創造出新的價值。提案內容、Glen Weyl與Vitalik Buterin的平方投票法介紹影片，及線上投票資訊，可參閱官網。

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