台美關係新頁！蔡總統在美獲高規格接待 創多項首例

2019-07-21 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「自由民主永續之旅」出訪加勒比海4個友邦，去程過境美國紐約、回程過境丹佛市，此行創下很多「首例」，寫台美關係新頁，蔡總統也表示，感謝美國的協助，特別在過境安排上，給我們更多空間和時間。

綜合媒體報導，蔡總統返程過境美國丹佛，成為第一位到訪美國中西部內陸科羅拉多州的中華民國總統，同時也第一次在台駐美機構會晤友邦使節；而公開舉行媒體茶敘也創下先例，以往我國總統過境美國，媒體記者茶敘僅有隨團台灣官員陪同，這次美國在台協會主席莫健（James Moriarty）罕見親臨，另外外交部長吳釗燮、駐美代表高碩泰與國安會秘書長李大維等官員也在場。

過去總統過境美國時，美方對出席活動有諸多限制，例如隨團記者發稿還得不具名，甚至得等到離境後才能發稿，但這次採訪幾無限制。

蔡總統特別在茶敘時表示，感謝美國這次在過境的協助，國會部門給了非常多協助，讓此次行程順利，特別感謝過境安排上，給予更多空間和時間，讓彼此可以更深入、實質進行交流，同時也與美國不同部門、不同層面的人有互動和交換意見機會。

《洛杉磯時報》（L.A. Times）指出，台灣領袖過境美國的規格，被外界視為台美關係重要指標，此行蔡總統在紐約、丹佛分別停留3天2夜，都可見美方的重視與高規格接待，真如美方所稱的「歷年最佳」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法