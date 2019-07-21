挑戰連任 蔡英文：團結台灣派、中華民國派

2019-07-21 08:32

〔特派記者楊淳卉／丹佛20日報導〕總統蔡英文挑戰2020連任，面對獨派團體喜樂島組黨挑戰，以及台北市長柯文哲可能參選總統的變數，蔡總統今下午（台灣時間21日上午）於美國丹佛與國內媒體茶敘時表示，她希望能夠團結所有可以團結的力量，她要團結的是「台灣派」、「中華民國派」，一切可以團結的力量都要團結起來，保護中華民國、保護台灣、保護中華民國台灣。

對於喜樂島組黨、且不排除推出總統候選人，蔡總統說，尊重喜樂島組黨，但對她來說，希望能夠團結所有可以團結的力量，「我要團結的是一般說的台灣派、中華民國派、一切我們可以團結的力量都要團結起來，聚集最大的力量，保護中華民國、保護台灣、保護中華民國台灣。」

媒體詢問，與柯文哲「白綠分手」，是否是因柯「兩岸一家親」立場，或是因民進黨在去年九合一選舉推出自己的台北市長候選人？蔡總統說，這個問題也沒那麼複雜，答案其實很簡單。在選舉中最重要的是投票那些人，「我們會去團結最大的力量，無論是台灣派、還是中華民國派、或是理念價值相同的人、愛台灣、要守護台灣的人，都是我們要共同集結的力量。」

此外，針對外媒解讀，台灣2020總統大選是親中、親美路線選擇，蔡總統則說，台灣是民主社會，她相信2020大選，台灣選民都會聚焦在國家的未來，尤其是我們的民主自由的生活方式是不是能持續下去。她認為，2020選戰是價值制度和生活方式的選擇。

至於2020選戰副手人選，獨派仍盼能與行政院前院長賴清德合作，更有呼聲指向桃園市長鄭文燦，蔡總統先是開玩笑說，「鄭文燦聽到，自己都會嚇一跳」，並表示，等政治情勢比較明朗時，全黨會坐下來討論，「我們的目標，還是在2020推出最好、最能勝選的組合。」

媒體詢及，蔡總統及執政團隊在去年九合一選舉後的改變，蔡總統說，從去年1124選舉結束，執政團隊確實歷經一段很困難的過程，但團隊也做檢討，把應該加強的地方加強。很多實際的政策，必須要有一定的時間才能看出成效，因此執政三年後，很多執政的績效一樣樣顯現出來，執政評價也越來越好。執政團隊共同走過一個很困難的過程，他們會持續努力，希望能越做越好，也希望讓台灣更安全。

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