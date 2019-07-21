蔡英文：美國對台灣支持不分黨派

2019-07-21 09:24

〔特派記者楊淳卉／丹佛20日報導〕總統蔡英文此行出訪加勒比海4個友邦，去程過境美國紐約、回程過境丹佛市。蔡總統今下午（台北時間21日上午）於丹佛與國內媒體茶敘時，感謝美國在這次過境給予的協助，她並表示，對於台灣的支持，在美國是不分黨派的，這些支持力量，也在行政部門、國會部門、甚至一般人民，對台灣支持是普遍存在，幾乎是美國社會的共識。

蔡總統表示，感謝美國這次在過境給我們的協助，國會部門給我們非常多協助，讓此次行程順利，特別感謝過境安排上，給我們更多空間和時間，讓我們可以更深入、實質進行交流，我們也與美國不同部門、不同層面的人有互動和交換意見機會。

此外對於媒體詢問，美國總統川普也將面臨選舉，有評論者認為川普可能因競選而妥協，讓台灣成為「棋子」，蔡總統回應，她不方便評論美國內部政治，但是她必須要說，對於台灣的支持，在美國是不分黨派的，這些支持力量，也在行政部門、過會部門、甚至一般人民，所以對台灣支持是普遍存在，幾乎是美國社會的共識。

蔡總統接著說，另一方面，我們對自己國家安全、經貿策略、還有經濟發展事務，要有自己的策略，也要有自己的作法和想法。這一些，我們都會以台灣的利益為出發點，也會持續與美方做各項的合作，維持積極正向的關係。

對於此次出訪加勒比海友邦國家成果，蔡總統表示，這次是她就任總統來，時間最長的一次出訪，總共走了4個邦交國、兩次過境美國，確實是「踏實外交」的實踐，歷經幾年踏實外交實踐，很高興和邦交國關係越來越堅實。

蔡總統說，加勒比海幾個國家的訪問，有機會和基層民眾互動，也去實際看了我們對於基層民眾生活相關的協助，例如聖露西亞的香蕉產業，因為台灣的協助，克服了香蕉病害，讓香蕉產業重新振興，病提供很多就業機會，影響一、兩萬人生活。我們和邦交國互動，能實際改善人民生活，也是一種「接地氣」，讓友邦國家覺得「台灣是一個好朋友」，我們常常說的一句話就是「Taiwan can help」，在一般人民感受上確實越來越強化。

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