接待蔡總統 賈德納：持續推動美台軍售常態化

2019-07-21

蔡訪丹佛 首位過境美中地區台灣總統

〔特派記者楊淳卉、記者呂伊萱／綜合報導〕總統蔡英文「自由民主永續之旅」抵達最後一站美國丹佛停留兩晚，並於當地時間十九日分別與美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納及科羅拉多州長波利斯會談。蔡總統感謝美國政府及國會支持對台軍售案，賈德納則說，美國國會友人會持續支持對台軍售案，協助台灣提升必要的自我防衛能力；他更形容，現在美台關係是「有史以來最好」。

賈德納：現在美台關係 有史以來最好

做為在地議員，賈德納盛情接待蔡總統等一行，他曾四度訪台，在國會致力推動許多友台法案，多次為台發聲。賈德納今年六月初訪台時，力邀蔡英文訪問美國，也促成這次蔡英文到訪丹佛，成為首位過境美國中部地區的台灣總統。

賈德納與蔡總統會談後，當天晚間出席丹佛僑宴，賈德納會前接受訪問表示，這是台灣總統首次訪問科羅拉多州，很高興能和蔡總統討論安全議題與經濟機會，兩人討論了日益密切的美台關係。

賈德納說，兩人討論了最近的安全協議，包括廿二億美元的軍售案，這是「台灣關係法」義務的履行，也是「亞洲再保證倡議法案」通過後，繼續實行對台軍售，且是常態化的，他們會繼續這類型的軍售。兩人還討論了美國和台灣自由貿易協定的機會，他將繼續與政府合作，推進自貿協定的討論。

國安會副秘書長蔡明彥轉述，蔡總統與賈德納對談時，感謝美國支持對台軍售案。兩人還針對香港情勢交換意見，雙方都認為國際社會應給香港民眾追求民主自由的聲音更多聲援和支持。

蔡明彥指出，會談中也觸及假訊息的問題，賈德納重視接下來選舉過程中，台灣政府如何因應假訊息的衝擊與挑戰。大家提到如何在維持言論自由的民主原則下，還能因應外來勢力對民主體制的滲透與破壞，若台灣在這次選舉能建立好的模式，將會給世界其他民主國家很好的典範。

蔡明彥也提到，總統與科羅拉多州長波利斯閉門會談時，波利斯說明再生能源發展狀況與產業革新的方向，蔡也邀請波利斯到台灣訪問，波利斯承諾明、後年他有亞洲行程，可以規劃看看能否到日本和台灣訪問。

蔡英文當地時間廿日上午（台灣時間廿一日凌晨）將參訪美國國家大氣研究中心與國家再生能源實驗室，賈德納及AIT主席莫健都將陪同。

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