參訪美國大氣中心 蔡總統見證台灣太空科技研發實力

蔡英文總統（前）過境美國丹佛第二天，今上午（台北時間20日晚間）在美國聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）及AIT主席莫健陪同下（Cory Gardner）參訪美國國家大氣中心（NCAR）及所屬的地球觀測實驗室，實地了解台美氣象合作情形，也參觀了福衛3號、福衛7號的展區。蔡總統是繼1990年英國柴契爾夫人造訪後第二位造訪的外國元首。（記者楊淳卉攝）
〔特派記者楊淳卉／丹佛20日報導〕蔡英文總統過境美國丹佛第二天，今上午（台北時間20日晚間）在美國聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）及AIT主席莫健陪同下（Cory Gardner）參訪美國國家大氣中心（NCAR）及所屬的地球觀測實驗室，實地了解台美氣象合作情形，也參觀了福衛3號、福衛7號的展區。蔡總統是繼1990年英國柴契爾夫人造訪後第二位造訪的外國元首。 蔡總統於當地時間19日抵達美國丹佛後，相關行程皆有賈德納陪同。蔡總統今早參訪美國國家大氣中心，由NCAR主任約瑟及台籍科學家郭英華博士分別為總統介紹美國國家大氣中心，以及台美氣象的合作情形。蔡總統除親自見證台灣太空科技的研發實力，也肯定在此工作的台籍科學家，多年來積極推進台美雙方的科學發展。 接著，總統一行前往地球觀測實驗室參訪，首先參觀由C-130軍機改裝的氣象觀測飛機，接著步行至由G-5商用客機改裝的氣象觀測飛機停車棚，並登機參訪。總統對於機上的雷達設備，以及NCAR在台灣的運用感到興趣。 NCAR台籍資深研究員李文兆博士受訪表示，總統非常關心颱風預報，氣象觀測飛機停車棚裡面展示的儀器，都跟未來颱風觀測與預報有很大的關係。NCAR工程師蔡佩珊也告訴總統，NCAR發展出一個儀器叫做「投落送」，每年在台灣颱風季的時候，都會投放很多，對颱風路徑預報有非常大的幫助。 李文兆說，NCAR自1985年開始跟台灣有合作項目，第一是台灣地區天氣計畫，比較重要的是雷雨及降雨研究，還有福衛3號及7號計畫。此外，明年4月還將有劇烈降水天氣計畫，NCAR的雷達會放在台灣的新竹南寮90幾天，組裝一個月，正式工作是5月25到8月10日。 參訪行程結束後，總統與賈德納前往科羅拉多州風味餐廳The Fort餐廳用餐。會前，兩人還戴起美國西部牛仔帽，接受媒體訪問。
賈德納：首位造訪科羅拉多州的台灣元首
〔特派記者楊淳卉／丹佛20日報導〕蔡英文總統過境美國丹佛第二天，今上午（台北時間20日晚間）在美國聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）及AIT主席莫健陪同下（Cory Gardner）參訪美國國家大氣中心（NCAR）及所屬的地球觀測實驗室，實地了解台美氣象合作情形，也參觀了福衛3號、福衛7號的展區。蔡總統是繼1990年英國柴契爾夫人造訪後第二位造訪的外國元首。
蔡總統於當地時間19日抵達美國丹佛後，相關行程皆有賈德納陪同。蔡總統今早參訪美國國家大氣中心，由NCAR主任約瑟及台籍科學家郭英華博士分別為總統介紹美國國家大氣中心，以及台美氣象的合作情形。蔡總統除親自見證台灣太空科技的研發實力，也肯定在此工作的台籍科學家，多年來積極推進台美雙方的科學發展。
接著，總統一行前往地球觀測實驗室參訪，首先參觀由C-130軍機改裝的氣象觀測飛機，接著步行至由G-5商用客機改裝的氣象觀測飛機停車棚，並登機參訪。總統對於機上的雷達設備，以及NCAR在台灣的運用感到興趣。
NCAR台籍資深研究員李文兆博士受訪表示，總統非常關心颱風預報，氣象觀測飛機停車棚裡面展示的儀器，都跟未來颱風觀測與預報有很大的關係。NCAR工程師蔡佩珊也告訴總統，NCAR發展出一個儀器叫做「投落送」，每年在台灣颱風季的時候，都會投放很多，對颱風路徑預報有非常大的幫助。
李文兆說，NCAR自1985年開始跟台灣有合作項目，第一是台灣地區天氣計畫，比較重要的是雷雨及降雨研究，還有福衛3號及7號計畫。此外，明年4月還將有劇烈降水天氣計畫，NCAR的雷達會放在台灣的新竹南寮90幾天，組裝一個月，正式工作是5月25到8月10日。
參訪行程結束後，總統與賈德納前往科羅拉多州風味餐廳The Fort餐廳用餐。會前，兩人還戴起美國西部牛仔帽，接受媒體訪問。
賈德納表示，他很開心蔡總統來訪，成為第一位造訪科羅拉多州的台灣元首，他們於此行談論到經貿發展，以及自由貿易協定的機會，接下來會更深入討論，包括如何繼續增進台美很堅實的關係。他也幽默指著牛仔帽說，牛仔帽非常適合科羅拉多州，他也推薦給蔡總統。
蔡英文表示，感謝賈德納的建議，在訪程中能在丹佛過境，這是以前從沒有過的經驗。過去在美國過境不是在東岸就是在西岸，這次選擇在丹佛過境，也體會一下美國中西部商務和科學技術的合作方面的事務。
蔡總統說，這裡的科學研究，尤其大氣和氣候科學研究非常先進，有很多來自台灣的科學家參與其中，且他們都是非常資深的科學家，領導很多研究計畫。今天到這裡，一方面體會美國中西部風情外，也更了解我們和美國個層次的交往，不僅是在聯邦政府、不僅是在中岸和西岸，在美國中西部，也都能看到台灣人的身影，以及台灣和美國合作的計畫，和我們商業和經濟的往來。
-
蔡英文總統（左）過境美國丹佛第二天，今上午（台北時間20日晚間）在美國聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）（右）及AIT主席莫健陪同下（Cory Gardner）參訪美國國家大氣中心（NCAR）及所屬的地球觀測實驗室，實地了解台美氣象合作情形，也參觀了福衛3號、福衛7號的展區。蔡總統是繼1990年英國柴契爾夫人造訪後第二位造訪的外國元首。（記者楊淳卉攝）