參訪美國大氣中心 蔡總統見證台灣太空科技研發實力

〔特派記者楊淳卉／丹佛20日報導〕蔡英文總統過境美國丹佛第二天，今上午（台北時間20日晚間）在美國聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）及AIT主席莫健陪同下（Cory Gardner）參訪美國國家大氣中心（NCAR）及所屬的地球觀測實驗室，實地了解台美氣象合作情形，也參觀了福衛3號、福衛7號的展區。蔡總統是繼1990年英國柴契爾夫人造訪後第二位造訪的外國元首。

蔡總統於當地時間19日抵達美國丹佛後，相關行程皆有賈德納陪同。蔡總統今早參訪美國國家大氣中心，由NCAR主任約瑟及台籍科學家郭英華博士分別為總統介紹美國國家大氣中心，以及台美氣象的合作情形。蔡總統除親自見證台灣太空科技的研發實力，也肯定在此工作的台籍科學家，多年來積極推進台美雙方的科學發展。

接著，總統一行前往地球觀測實驗室參訪，首先參觀由C-130軍機改裝的氣象觀測飛機，接著步行至由G-5商用客機改裝的氣象觀測飛機停車棚，並登機參訪。總統對於機上的雷達設備，以及NCAR在台灣的運用感到興趣。

NCAR台籍資深研究員李文兆博士受訪表示，總統非常關心颱風預報，氣象觀測飛機停車棚裡面展示的儀器，都跟未來颱風觀測與預報有很大的關係。NCAR工程師蔡佩珊也告訴總統，NCAR發展出一個儀器叫做「投落送」，每年在台灣颱風季的時候，都會投放很多，對颱風路徑預報有非常大的幫助。

李文兆說，NCAR自1985年開始跟台灣有合作項目，第一是台灣地區天氣計畫，比較重要的是雷雨及降雨研究，還有福衛3號及7號計畫。此外，明年4月還將有劇烈降水天氣計畫，NCAR的雷達會放在台灣的新竹南寮90幾天，組裝一個月，正式工作是5月25到8月10日。

參訪行程結束後，總統與賈德納前往科羅拉多州風味餐廳The Fort餐廳用餐。會前，兩人還戴起美國西部牛仔帽，接受媒體訪問。

賈德納：首位造訪科羅拉多州的台灣元首