馬英九牽拖「軍機飛來飛去影響生育意願」 總統府批荒謬

2019-07-19 16:21

〔記者李欣芳／台北報導〕前總統馬英九今天上午表示，蔡總統任內新生兒減少3萬2千人，有學者指他任內兩岸和平，民眾願意生育，但若軍機飛來飛去，則影響生育意願，對於馬英九把蔡政府的出生率下降歸咎於兩岸關係不佳，還引用學者的「軍機飛來飛去影響生育意願」說，總統府發言人丁允恭下午回擊說，這是奇怪荒謬的理論！現今政府充份保障台灣的國家安全的政策方向，才會讓大家對生活有信心。馬政府時代傾中的政策，讓人民生活在被對岸統治的陰影之下，才會讓大家對下一代的生活充滿憂心。

丁允恭受訪表示，政府目前對於少子化，從擴大公共化，建構準公共機制，延伸育兒津貼發放年限與範圍，都能具體減輕家長經濟負擔，全盤完整的政策，相信才能有效因應少子化問題。

丁允恭說，馬英九提到整體經濟大環境，那更是自打臉。在GDP成長、平均薪資、最低薪資、股市表現等數據，蔡政府都勝過馬政府，民眾充份就業的表現，蔡政府更是明顯痛打馬政府，蔡總統任內的失業率最高點，還比馬總統任內的最低點來得低。

丁允恭指出，馬英九任內政策持續嚴重傾中，大家擔心他把台灣「送中」，才是讓台灣人民無法安居樂業的關鍵要素。馬英九傾斜的政治路線，使人民對國家安全疑懼不安；傾斜的經濟政策，則嚴重影響台灣產業提升，也遲滯青年薪資成長。蔡英文政府強化國防力量、提升台灣安全、保障台海現狀，也善盡促進區域和平責任；經濟層面，提升台灣產業，更擴大吸引台商回台投資，才能真正為人民帶來好生活、為下一代帶來希望。

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