駁「棋子」說 蔡英文：台灣是重要的存在

2019-07-05 00:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文本月11日將出訪加勒比海4國友邦，並於去、返程過境美國共4晚，被視為台美關係大突破。蔡總統接受媒體專訪表示，台美關係持續改善、加溫，美國對台灣的友善及對台灣安全的關心是跨黨派的，包括兩黨、國會議員及行政部門，對台灣的友善是一致的。針對台灣是美、中「棋子」說法，蔡總統則表示，台灣是重要的存在，台灣的存在是很有意義的事，「為什麼要擔心自己變成棋子？」

針對美、中、台互動關係，蔡總統表示，自由、民主、人權是台灣價值，我們和其他相同理念國家共同維持這個價值，讓這個價值變成這個區域中穩定的力量。台灣不僅是海峽兩岸的一方，更是區域和平穩定的貢獻者，也是一個player，在這種情況下，並沒有所謂「押寶」的問題，而是自己角色認知的問題。

針對「棋子」說，蔡總統認為，不要太小看自己，「台灣是一個很重要的存在」，因為台灣是民主自由的標竿，從威權社會走出來的民主自由社會，且從過去經濟相對落後，幾十年間變成滿成熟的自由經濟體，對很多國家發展來說，這是很好的典範。這個典範的存在對區域是有意義的，台灣的存在本身就是有意義的事，「如果本身的存在有意義、且是重要的事情，為什麼要擔心自己變成棋子？」

蔡總統說，要維持兩岸關係的穩定，一方面是我們不要挑釁，二方面是我們讓它不要誤判，因此，中國國家主席習近平說「一國兩制台灣方案」時，我們就要講清楚，也要對國際社會講清楚，我們在兩岸關係處理上我們不挑釁，也堅定守護我們民主自由和主權。她表示，中共的文攻、武嚇，都不會改變台灣人的意志，我們要對國際社會說清楚，也會承擔起應該負起的責任。

蔡總統說，美國對於台灣作為一個自由民主的基地很關注，台灣民主自由守得住，表示這個區域其他小型國家也守得住，台灣越來越像標竿。台灣的民主社會能否在中國壓力下繼續維持民主方式，是很重要指標。美國希望我們有自己的防衛決心，我們也必須展現對於防衛自己的信心和決心，因此這幾年來我們一直強化國防自主，讓國軍訓練更精實。在美國方面能做得到可以幫忙我們的都會盡量幫忙。

專訪影片（寰宇新聞台提供）：

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