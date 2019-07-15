好難堪！ 挺韓粉專今投票 蔡英文壓倒狂勝韓國瑜

2019-07-15 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今在國民黨總統初選勝出，將代表國民黨角逐2020總統對決總統蔡英文。對此，挺韓粉專「韓國瑜高雄市長」舉辦投票，詢問網友韓蔡兩人支持誰，結果蔡英文竟以76％的支持度狂勝韓國瑜。

國民黨總統初選民調今公布結果，韓國瑜以44.805%支持度，大勝鴻海集團創辦人郭台銘的27.730%、前新北市長朱立倫的17.905%、前台北縣長周錫瑋的6.020%、孫文學校校長張亞中的3.544%，確定代表國民黨角逐2020總統大選。

對此，挺韓粉專「韓國瑜高雄市長」在今天下午4點舉辦投票，詢問網友「韓國瑜PK蔡英文」你挺誰？截至晚間10點30分，已經有3.1萬人投票，蔡英文竟以76％的支持度狂勝韓國瑜的24％。

許多網友紛紛留言「小編真的不要再這樣找事 掀事端！！！反效果而已！！！」、「恭喜蔡英文當選連任」、「一堆韓粉凍死在同溫層」、「接下來就是把魚在大選給他狠狠拉下來雙殺啦！」。

另外，《聯合新聞網》也舉辦「國民黨總統大選初選結果出爐，你滿意結果嗎？」網路投票，截至晚間10點30分，票數最多的選項為「非常失望，感覺國民黨沒有希望了」，得票數超過2.5萬票，其次為「滿意極了，非韓不投，眾望所歸」，超過2.3萬票，排名第3的是「非常滿意，民進黨有機會三贏」。

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