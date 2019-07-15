韓國瑜勝出》拜會大老尋求支持 連戰發新聞稿挺韓

2019-07-15 15:28

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選結果上午已經揭曉，高雄市長韓國瑜確定勝出後，利用北上參加黨中央民調公布記者會結束後的時間，積極在台北市拜訪初選競爭對手以及包括前主席連戰在內的黨內大老尋求支持，連戰下午也正式發布新聞稿，表達力挺韓國瑜。

根據連戰辦公室所發出的新聞稿指出，連戰樂見國民黨總統初選人才濟濟，經過良性的競爭，推選出黨的總統候選人，2020年總統選舉攸關人民福祉及中華民國的存續，「讓我們大家一起全力支持韓國瑜總統候選人。」

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