韓國瑜勝出》陳其邁批：急著離開，讓高雄人很「嚥氣」

2019-07-15 12:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院副院長陳其邁上午前往桃園市參訪Gogoro工廠，談及高雄市長韓國瑜在國民黨總統大選的初選中勝出一事，他說，韓國瑜現在心裡在想的或許是如何登上權力的高峰，但韓國瑜首先應該面對的，是如何向高雄市民說明過去對高雄市的承諾。

陳其邁說，今天上午他搭乘高鐵時，就被很多人問到韓國瑜請假北上一事，他認為就像導演吳念真所說的「心之所在，就是故鄉」，韓國瑜看起來那麼急著想離開高雄，讓高雄人很「嚥氣」，嚴重傷了高雄市民的心，讓他替韓國瑜感到非常遺憾。

韓國瑜贏得國民黨總統大選的初選後，陳其邁說，他相信韓國瑜現在開始要全國跑透透，在高雄市的時間會愈來愈短，而心也會放在如何贏得總統大選。雖然韓國瑜有機會、心裡也正在想如何登上權力的高峰，但韓國瑜競選總統與有很多高雄市民當時支持韓國瑜當選高雄市長，是有很大的落差，所以韓國瑜首先應該面對高雄市民，對高雄市民說明如何建設高雄、如何讓高雄發展經濟等過去的承諾。

至於陳其邁是否要備戰再度參選高雄市長？他強調，高雄市是他的家，有任何他可以貢獻心力的地方，中央與地方都會充分合作，推動高雄好好建設，尤其如今是高雄產業轉型的關鍵，包括橋頭科學園區、捷運黃線與紅線等，中央都會全力補助。他現在的工作是行政院副院長，而他的風格是「做什麼像什麼」，就會將行政院副院長的工作全力做好。

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