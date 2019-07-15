林飛帆入黨申請書 卓榮泰今早簽了

2019-07-15 12:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆今日就任民進黨副秘書長，民進黨主席卓榮泰今天上午在民進黨中央黨部表示，我們跟台灣民主的緣分更進一步，所以有這樣的安排，他在幾分鐘前簽了林飛帆的入黨申請書，希望對台灣民主抱持熱忱的海內外朋友，可以加入保衛大台灣的行列。

卓榮泰指出，今年1月6日黨主席補選投票日前，以及1月9日接下黨主席後，他多次提及只有徹底改變，才能結束去年11月24日夢靨，半年來民進黨遭到很多考驗，許多朋友對民進黨很擔心，這期間有許多年輕人投入戰鬥行列，要感謝堅守崗位、在中央黨部的同仁。

卓榮泰提及，歡迎年輕朋友加入民進黨，成為最大改變民進黨的力量，民進黨需要更有正義感、批判性、更有執行力年輕朋友加入，今天非常樂見這股力量再度強力起來。

卓榮泰說明，今天這件事情是時候到了，距離總統大選還剩179天不到半年，過去半年多來，一直密集深談和相互瞭解，知道必須進一步加以合作，合作條件也成熟，我們跟台灣民主的緣分更進一步，所以有這樣人事的安排。

卓榮泰表示，他之前在紐約時為一對夫妻主持宣誓入黨，其實在台灣加入民進黨並沒有這樣的儀式，海外同鄉非常慎重，當時自己心情也很興奮，就在幾分鐘前簽了林飛帆的入黨申請書，今天延續那樣氣氛，讓整個團隊更加強大，希望對於台灣民主抱持希望熱忱的朋友，無論您在海內外都可以加入這個保衛大台灣的改革行列。

卓榮泰分享，之前在華盛頓DC晚上，當時他與林飛帆見了一個面，林飛帆喝了一杯啤酒，自己喝了一杯果汁陪他，就在那時候確認了，要回到台灣完成今天要向各位宣布的事情，雖然遠在太平洋彼岸，雙方談了國內事務未來工作的方向，「這是一個緣分，無論人在哪裡！」

卓榮泰說，從來就不是為了一個工作找一個人，或為了一個人找一個工作，總是希望為一個黨找一群人，或找一群人實現一個目標，這半年來很多與創黨理想相近的年輕人加入民進黨行列，今天林飛帆就任黨副秘書長，未來也將有更多志業相同的人來加入。

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