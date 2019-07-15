林飛帆接民進黨副秘書長：全力以赴打贏2020選戰

2019-07-15 11:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨今日召開主管人事公布記者會，由民進黨主席卓榮泰宣布太陽花學運領袖林飛帆就任民進黨副秘書長，林飛帆強調，2020年台灣將面對中國史無前例的滲透、分化和統戰，北京代理勢力在台灣有多重軸線和論述形勢，要守住本土政權，防止親北京勢力取得執政地位，他將全力以赴完成工作，和大家打贏2020選戰。

林飛帆指出，謝謝這幾天關心，簡單說明為何接下這份工作，特別要感謝卓榮泰主席和羅文嘉秘書長邀約，自己思考非常長一段時間，讓他們非常苦惱，但始終沒有放棄也充滿誠意邀約，此時此刻我沒有任何理由推遲這份工作。

林飛帆提及，他要感謝蔡總統和陳菊秘書長支持，這段時間交換很多對局勢的看法，彼同樣對中國步步進逼，與下一階段台灣經濟轉型有著同樣的焦慮，這個決定或許會讓很多朋友訝異，但把它放在台灣社會共同面對的困境，也許就不會訝異。

林飛帆表示，2020年台灣將面對中國史無前例的滲透、分化和統戰，北京代理勢力在台灣有多重軸線和論述形勢，企圖將台灣置於一個中國框架底下，台灣困境不僅是2020大選，不僅是2020年中國對台灣的干預，對內下一階段中台灣經濟、轉型過程中，如何面對轉型需求及震盪，以及這個震撼當中，世代矛盾和階級衝突。

林飛帆說，過去3年多民進黨確實做了很多改革工作，例如年金改革、轉型正義、能源轉型和婚姻平權等重要改革，這些改革工程不是一帆風順，除了面對保守陣營反對，也面對年輕世代對改革期待，這兩股拉力下，確實看到年輕世代和傳統基層的嚴重斷裂。

林飛帆認為，很遺憾這段日子以來，台灣政治辯論被各種政治表演和話術所拉扯，台灣要面對的是中國對台展開的資訊戰、混合戰，以及民主治理模式要如何回應這樣的衝突，在美中貿易戰中，台灣產業應該是共同討論的焦點，台灣在世界民主國家有重要性，台灣應該要去思考定位，應該要以海洋亞洲定位好自己，不應該以中國邊陲看待自身發展。

林飛帆表示，面對世代矛盾和落差，更應該是下一輪台灣討論的重點，此刻不需要討論華麗的政治口號，最需要的解答是上述的種種問題，這是他來到民進黨最重要的原因，今天解嚴32週年日子，雖然他過去沒參加民進黨篳路藍縷過程，對於前人努力而來的執政成果，自己過去也有期待，台灣面臨中國擴張的時刻，願意接下這份工作與大家一起努力。

「會全力以赴完成工作，和大家打贏2020選戰！」林飛帆強調，要守住本土政權，防止親北京勢力取得執政地位，更要針對下一個4年台灣社會轉型的社會對話做準備，黨中央成立政策對話工作小組也是這樣目標。

林飛帆指出，民進黨從黨外到執政，當時代走入新階段，民主成為台灣人共同內建基因後，進步就應該是共同目標，如何促成年輕世代和傳統基層對話，是下一階段要面對問題，他一個人並不足以完成這樣工作，是時候讓更多年輕朋友加入，告訴民進黨他們期待4年要奠基在怎樣政策上，這也是很多早他加入政黨者的期待。

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