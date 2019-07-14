林飛帆加入！卓榮泰：年輕人非凡使命「新世代未來式」

2019-07-14 15:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆明日將接下民進黨副秘書長一職，民進黨主席卓榮泰今日以「年輕人的非凡使命、新世代的未來式」為題在臉書發文表示，歡迎「民主新夥伴」林飛帆加入民進黨，這將是「變陣型」完成式，與社會「大對話」進行式，更是優秀台灣新世代的未來式。

卓榮泰強調，他相信林飛帆會帶著那些年的勇氣和赤忱，讓台灣社會看見林的進步與成長，再次引領台灣公民社會，攜手迎向任何強大的挑戰。

卓榮泰指出，翻開400年的台灣歷史，每一個階段都有感人肺腑的故事，台灣民主發展的每一個過程，也總有幾個名字，會讓人想起那些年我們一起追求的勇氣。「2019年元旦，我曾誓言要努力把台灣社會對民進黨的『問號』變成『驚嘆號』！」

卓榮泰提及，這半年多來，經歷了一次又一次的挑戰與考驗，許多老朋友表達對台灣前途的憂心，也有許多在各行各業年輕朋友跳出原本舒適的生活圈，在民進黨最艱難的時刻，毅然加入這個戰鬥團隊，創造一個又一個的「驚嘆號」。

卓榮泰認為，在關鍵的變局中，國際情勢及國內政治生態正在不規則的重整移動。檢視過去的經驗和未來各種不同衝擊，「我必須承認，此刻我們黨改革的力道還不夠強大，尚不足以燃起人民的熱情，所以必須要有新的戰略、新的思維、新的力量，改變過去的作法，破除人民的不滿」。

卓榮泰強調，民進黨需要更多更多有批判性、又有活力的新細胞，「讓我們可以再年輕一次、再徹徹底底的改變、堅持走在正確道路上！」

卓榮泰說，由衷地感謝始終堅守崗位、無怨無悔的黨內先進同志，及願意為了台灣再投入、再拼一次的工作夥伴，你們的精神令人敬佩，這將是「變陣型」的完成式，與社會「大對話」的進行式，更會是優秀台灣新世代的未來式。

卓榮泰形容，年輕的戰士們，你們選擇了戰場就必須勇往直前，承擔非凡的使命，更要像前輩們一樣，不計毀譽、不懼反撲，一生守護台灣、守護家園，「經過五個月互相暸解與深談，變陣型中重要的佈陣即將就位」。

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