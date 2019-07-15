林飛帆今接民進黨副秘書長 卓榮泰︰黨需要更多批判性

2019-07-15

〔記者陳鈺馥、沈佩瑤、俞肇福、邱書昱／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆今將就任民進黨副秘書長，民進黨主席卓榮泰昨在臉書發文表示，民進黨需要更多有批判性、又有活力的新細胞，歡迎「民主新夥伴」林飛帆加入。

卓強調，民進黨需要更多有批判性、又有活力的新細胞，「讓我們可以再年輕一次、再徹徹底底的改變、堅持走在正確道路上」，這將是「變陣型」的完成式，與社會「大對話」的進行式，更會是優秀台灣新世代的未來式。

黃國昌︰滿滿祝福

民進黨秘書長羅文嘉昨表示，與林聊了半年，直到上週終於答應來黨部幫忙，林願在民進黨最艱苦時候加入，拒絕很多更好條件的邀約，「我要說的不是恭喜，而是挺住！」

對於林飛帆接任新職，外界擔心會衝擊時代力量的年輕選票，時力立委黃國昌昨表示，林是年輕優秀新世代，他對林的新工作只有滿滿的祝福，也期許林引導民進黨往正面積極的方向發展。前立法院長王金平昨受訪也恭喜林飛帆有機會展現才能。

對於林任民進黨副秘書長，台北市長柯文哲昨只說「畢業了總要找一份工作」，實際效果如何做了才知道；與時力友好的林未來是否可促成時力、民進黨整合？柯說民進黨內也是地方派系林立，不要幻想標籤貼下去，就能每個人動作一致，又不是「湘西趕屍記」。

柯酸︰畢業總要找工作

民進黨︰柯講法不厚道

民進黨發言人周江杰表示，柯市長對年輕人講這樣的話，「不是很厚道」；另林飛帆相關入黨作業正在進行，最慢今天完成入黨手續。

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