家長要求女童衣服上簽名 蔡英文蹲下輕聲問：可以嗎？

2019-07-14 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統在紐約行程的第三天、美東時間13日上午（台灣時間13日晚間）於紐約中央公園與台灣留學生一起健走，有名家長帶著年幼女兒前來，希望總統能在女童衣服上簽名留念，蔡英文卻先向家長說，需經過女童同意才可簽名，家長問過女童後，接著小英也蹲低身親切地問女童是否可以簽名；小英尊重小朋友的做法被網友推爆。

蔡總統在中央公園與隨行群眾大合照之後，根據《ETtoday》報導，1名家長請求總統在女兒衣服上簽名留念，小英微笑說：「這要她同意啊，她同意嗎？」家長此時俯身徵詢女兒意見，小女童點頭示意可以，家長向總統回覆女兒意願。

當蔡英文蹲下與小女童互動時，她再次徵詢女童意願，問女童是否同意讓她在衣服上簽名，女童又再次點頭，小英繼續詢問她願意讓自己在衣服的何處簽名，小女童用手指著肩膀處，小英這才將名字簽上去。

反觀韓國瑜直接摸學生頭 網友讚爆小英

小英的言行舉止被廣大網友稱讚，立委王定宇在臉書表示：「這件事的重點不是在簽名，而是在...『尊重』！對照那個不經過人家同意，隨意摸著模範生的頭，『尊重』的負面對照組，意義就更清晰了！」

不少網友在臉書「打馬悍將粉絲團」留言抨擊韓國瑜，「尊重身體界線，徵求積極同意，就算是孩子，也不是任人玩的東西」、「這才是選大位的大度」、「所以說，尊重和結婚以及有沒有孩子根本無關...那是一種修養」、「在韓粉眼中是小孩不尊重長輩，不過得說有些長輩實在很難讓人尊重」。

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