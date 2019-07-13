台美企業高峰會爆插曲 小英這樣脫稿演出讓業者大讚

2019-07-13 08:45

〔特派記者楊淳卉／紐約十二日報導〕蔡英文總統紐約時間12日上午出席由美台商業協會（USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會。總統蔡英文出席台美企業高峰會表示，鼓勵雙邊投資一向為政府最優先要務。台灣的經商環境自由，凸顯與區域鄰國的不同，也將台灣與美國緊密連結在一起。

陪同出席的民進黨立委羅致政會後受訪時則提到會議中的一段插曲。他說，蔡總統原本只在結論時發言，但有提問者希望總統能夠回答，因此，蔡總統就跳脫原本的稿子，在一開始就針對提問來回答，第一個問了，第二個第三個就跟著希望總統回答，總統就展現對政策的了解程度，對事情的深入的見解，一一來回答，顯然各方都非常的滿意。

羅致政還說，在談到兩國貿易赤字的部分，蔡總統也開玩笑的點到現場有洛馬的公司代表說到，「這家公司的面向上或許能夠加快並平衡兩國的赤字。」引起全場哄堂大笑。

台灣經商環境自由 將台美緊密連結

蔡總統在總結表示，台灣人口只有2300萬人，卻是美國第11大貿易夥伴，以人均計，台灣是美國農產品的最大消費國之一。在產業方面，特別是資通訊產業的供應鏈，已經深度整合了。今天的討論主軸就是台美經貿與工商業關係較以往更加緊密連結。

蔡總統說，台灣和美國公司在當前的經貿環境中面臨許多相同挑戰，了解到供應鏈和全球貿易趨勢的變動會對資通訊等深度關聯產業造成影響。「這些風險也會帶來機遇。藉由新的夥伴關係、供應鏈以及公司間的信任，我們看到進一步合作的前景」，雙方經濟進一步整合，將有利於維護以規範為基礎、運作良好迄今的貿易體系。

蔡總統表示，高峰會另一個目的在於為台灣公司在美國尋覓更多的投資機會，同時吸引更多美國公司投資台灣市場，「我想我們已經達標了」。

蔡總統也說，鼓勵雙邊投資一向為政府最優先要務。台灣的經商環境自由，凸顯與區域鄰國的不同，也將台灣與美國緊密連結在一起。法治扎實，保護智慧財產權很徹底，而且法規環境也很友善。過去3年多來，團隊不斷鬆綁不必要的法規拘束，可以更方便容易在台灣徵才、經商和擴大營運。今年傳統基金會將台灣列為亞洲最佳經商地點之一，台灣的經濟自由度也名列世界第10。

負責邀集台灣企業出席的桃園市長鄭文燦會後表示，台美企業高峰會是針對台美之間的科技產業合作，台灣不只是民主的夥伴，不只是印太戰略底下不可或缺的戰略夥伴，也是科技產業的夥伴。

鄭文燦說，現在紅色供應鏈正在減少，今年其實台灣的電子業到美國出口成長大概20%，也代表台商從中國減少投資及產能的趨勢，有的有回台投資，有的有去東南亞，有的去美國。

鄭文燦說，台商確實很多把產能移回來，把高階製造流程移回來，也有回來設置研發中心，經濟部有台商回流的方案，他也舉桃園為例說，桃園市府有回流小組，目前運作都算正常，以中央的統計，目前核准80幾家，申請4000多億元，桃園就有16家，大概1100百億左右，陸續統計到年底，回流的台商總投資金額應該會超過二百億美金，台灣也要把握這個契機，能夠讓產業再生級，能夠跟美國的企業更好更深度的合作。

管碧玲：蔡總統與納斯達克主席同場 歷史性突破

另一位出席的民進黨立委管碧玲說，這是一場由納斯達克主席Michael R. Splinter 擔任主席主持的高峰會。難以想像，蔡總統和納斯達克主席在紐約，坐在一起主持一個會議。這也是台灣外交一個歷史性的突破，今天出席的與會者陣容堅強，預見了台美經濟發展的積極正面發展。

管碧玲列出出席與會的台美兩國企業、單位，領域橫跨科技、能源、電子、醫療、生技、國防航太、金融、投顧、智慧交通、材料科學等多元產業。

管碧玲說，除了我方出席的企業Garmin、Gogoro之外，美方企業則有北陸能源（綠能）、默克（生醫）、BAE system及洛馬（國防），還有citi、western union（金融），上述都是國際最重要的企業龍頭。其餘還包括Cigna （醫療產業）、Raytheon 雷神（國防）、SunTrust Advisor （金融投顧）、、Micron 美光 （科技）、Corning康寧、Celgene （生技）、GE （能源），及多家金融業者，除了花旗和西聯之外，還有Royal Business Bank和Ginnie Mae（吉利美）。

管碧玲說，今天峰會有這樣規模的基礎，不只因為國際經貿趨勢使然，還有本政府適時而且有清楚方向的產業的升級轉型，讓我們走在世界變動的節奏之前。

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