蔡英文抵聖克里斯多福 總理親迎、台僑歡迎

2019-07-14 12:41

〔特派記者楊淳卉／聖克里斯多福及尼維斯報導〕總統蔡英文訪問加勒比海友邦的「自由民主永續之旅」，於當地時間13日晚間10點抵達聖克里斯多福及尼維斯，當地僑胞熱情在機場歡迎蔡英文，大喊「總統好」。克國總理哈里斯（Timothy Harris）在機場親自迎接蔡英文，並共同檢閱警察、國防陸軍及海巡隊員的儀隊。在簡短歡迎儀式後，訪團隨即前往下榻飯店休息，準備繼續明天的行程。

蔡英文於當地時間14日上午預定拜訪尼維斯島，成為第一個訪問尼維斯島的台灣總統；尼維斯島是美國開國元勳亞歷山大．漢米爾頓（Alexander Hamilton）的出生地，漢米爾頓是美國憲法起草人之一，也是10美元紙幣正面的肖像人物，他的童年故居現在一樓成為「尼維斯歷史博物館」，展出尼島歷史及漢米爾頓生平資料，二樓是尼維斯島政府議會。蔡英文明天也預計參訪此處。

蔡英文明天晚間將親自出席，見證中華民國與克國簽署「技職教育暨職業訓練合作協定」，並與哈里斯總理晚宴。蔡英文將在克國停留3晚，當地時間16日上午離開克國，前往友邦聖文森。

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