台中成紅媒大本營？ 市警局：違法就究辦

2019-07-13 17:35

〔記者許國楨／台中報導〕23家台灣網媒全文轉貼中國國台辦旗下的「中國台灣網」文章，惡意攻擊台灣政府，其中18家公司登記在台中市，台中市議員質疑台中已成中國造假新聞集散地？市警局今天說，目前尙未接獲報案或檢舉，將進一步了解後，如涉違反相關法令，將依法調查偵辦。

台中市議員江肇國指出，23家台灣網媒同步照抄中國官媒、對政府不實打擊的現象，證明這樣的威脅確實存在，而且影響甚鉅，今天的紅色滲透事件，正證明「禁止中共代理人」相關法案等修法的必要性與急迫性。

而他經進一步追查發現，23家公司中有18家登記在台中，質疑難道台中已成為中國造假新聞集散地？要求市府等相關單位調查造假新聞，並了解其運作與資金流向。

對此，市警局說，有關傳聞有23家台灣網媒全文轉貼中國新聞文章，惡意攻擊我國政府，其中有許多網站公司登記於台中市一案，目前尙未接獲報案或檢舉，將進一步了解後，如涉違反相關法令，將依法調查偵辦，另如涉其他單位權責，亦將轉請相關單位查處。

據了解，台中市一處公園附近大樓一樓也有所謂的疑似紅媒，但警方私下坦言，除非能證明製造假新聞，或是散佈攻擊政府等不實新聞是從該處流出，否則僅憑公司登記地址實無法認定，必須有散佈假新聞的IP來源，才能進一步追查究辦。

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