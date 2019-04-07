紅色滲透「無聲入侵」 澳學者解密：中共手法細膩又深入

2019-04-07 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將屆，中國也開始積極布局網路戰，近日更大肆發出收購台灣臉書粉專的訊息，藉此達到洗腦台灣人達成統戰目的。對此，有澳洲學者出書解密中共「紅色滲透」的手法，內容與台灣目前受到的情況非常相似。

防堵中共近年已成以美國為首的西方國家重要國安任務。澳洲政府在去年通過《反外國干預法》後，今首度援引此法拒絕外國人入境，對象是被指與中國共產黨關係密切的富豪黃向墨，他被澳洲政府質疑與中共關係密切，藉此促進北京的利益。

據《中央社》報導，出版《無聲的入侵：中國因素在澳洲》的學者漢密爾頓（Clive Hamilton）受訪時指出，有很多人不清楚中共「紅色滲透」的手法是多麼地深入與細緻，而這些手段必須由專家、學者、政府與媒體來公布，藉此達到防止中共滲透的目標。

《無聲的入侵：中國因素在澳洲》書中提到，中共會透過學術研究機構來包裝成「控制學術」的目的，用澳洲僑務人士、華人捐錢來拉攏澳洲政府相關人員，為的就是要讓澳洲「疏美親中」；尤有甚者，中共還會利用華為、海康威視等科技系統來刺探情報，甚至利用「美人計」來取得國家機密。

書中提到，澳洲近年來移入大量中國人，這些中國移民目的多為影響澳洲政治，也有少部分澳洲人被買通為中共辯護。從澳洲情況看台灣，漢密爾頓指出，台灣只要在經濟上依賴中國程度越多，那中國就有更多政治籌碼，因為他們最擅長的就是「以商逼政」，他們動員在中國做生意的商人施壓台灣政府，逼使台灣對中國態度溫和一點，「這是目前已經發生的事」。

漢密爾頓認為，對於台灣人來說，最嚴重的教訓就是實施「一國兩制」的香港，他強調，就算中共給了承諾，但「香港人還是逐步喪失其自治地位及人民權利。」

《無聲的入侵：中國因素在澳洲》原本要在2017年出版，但因為出版社擔心中國施壓，撤除出版計畫，直到去年才順利發行，而這本書今年已在台灣出版。

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