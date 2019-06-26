中生拍MV校園高唱「我的祖國」 文化大學學生反彈

2019-06-26 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在文化大學學生社團內分享了一部MV，影片內容為一群學生在文化大學拍攝影片，並高唱歌曲「我和我的祖國」。影片PO出後，立刻引起其他學生反彈。文化大學則在今（26）日表示，影片為中國學生拍攝，不代表學校立場，校方尊重言論自由。

一名網友昨（25）日下午在個人臉書張貼這部MV，諷刺表示「中華民國中國文化大學」，祝中華人民共和國建國70周年慶。

該影片也引起文化大學學生反彈，一名學生將此影片分享至校內社團，怒問「當有一群人自私的將自身的政治立場染上中國文化大學的名號，校方要如何處理」？更表示「會影響外界對於中國文化大學的看法」、「我怕我會已畢業於文化大學為恥」。

文章PO出後，引發各界關注，學生紛紛痛批「不要污辱學校」、「這到底是怎樣」、「學校不用出面回應？」、「真的噁心死了，你們中國學生或親共台生要入這種統派字眼的歌詞，就不要掛著文化大學的名字、用著文化大學的景，刻意讓人做連結」、「拜託別來文大」。

根據《中央社》報導，文化大學發表聲明，表示該MV是由部分來台就讀的中生自行拍攝，與校方無關，也不代表校方師生政治立場。文大校風一向自由多元，校方尊重師生言論自由，但希望所有學生專注於課業、學習，希望相關政治紛擾不要進入校園。

對此，臉書粉專「只是堵藍」怒斥「連攝影機都出來了，你跟我說這是學生自發性？拜託文大長官們醒醒好嗎？」粉專更貼出一張中國浙江電視台的《2019全中國齊賀祖國》MV拍攝活動辦法，痛批此根本是對岸的統戰伎倆，「當你姑息敵國對你的統戰伎倆，其實你也是在幫忙統戰而已」。

中生在文化大學拍攝MV

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