轉貼國台辦新聞攻擊台灣政府 23家台灣網媒曝光！

2019-07-11 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕23家台灣網媒全文轉貼中國國台辦旗下的「中國台灣網」文章，惡意攻擊我國政府，有公民記者今（11）日做出分析，發現這23家台灣網媒中，有許多網站均是「指動傳播科技有限公司」經營，他也公布上述網站的Logo供大眾指認。

公民記者林雨蒼在個人臉書發布訊息，內容提到轉貼中國國台辦旗下「中國台灣網」文章的23家台灣網媒，當中由「指動傳播科技有限公司」經營的是慈善新聞報、兩岸時報總社、城鄉新聞報、指傳媒、兩岸時報、民生新聞網、華民通訊社、中華時報、若水傳媒、兩岸好康報、海峽連線指導、村里新聞網、藝傳媒、台中生活大小事、台灣省新聞記者協會新聞網，而這間公司的老闆，今年4月22日還去參加在上海舉辦的首屆「海峽兩岸新媒體產業發展研討會」。

此外還有亮點新聞網、冠騰傳媒、民生報導、兩岸好報、亞傳媒、法訊時報、台灣全球新聞網、中國台灣網分別由冠騰國際事業有限公司、台灣好報社、宏為科技開發有限公司、台灣省地方文化研究學會、正華資訊股份有限公司、廈門納網科技股份有限公司與個人負責營運。

見光死？多數網媒已關閉

公民記者林雨蒼提到，經過朋友指點使用Whois進行查詢，可探查網頁介面的網域名稱及IP位址，因此得知上述結果，有許多網站在事件曝光之後已經關閉，林將涉事網站的Logo全數公布，並做成體系脈絡圖，供台灣民眾指認、參考。

網友們得知此事後，相繼留言指出「這幾家的共同特色是logo都很醜欸」、「 一個都沒聽過」、「風格真的很好辨認」、「文字藝術師新聞網」、「有好幾家版面一樣，只是換個logo」、「查得好！加油」、「法辦嚴懲」、「查得好！加油」。

觀看原文請點擊下面

公民記者林雨蒼臉書傳送門

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法