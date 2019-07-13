紅色統戰勢力入侵台中？23家網媒替中國喉舌 18家設在台中

2019-07-13 12:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕紅色統戰勢力入侵台中！23家台灣網媒全文轉貼中國國台辦旗下的「中國台灣網」文章，惡意攻擊台灣政府。市議員江肇國追查發現，其中18家公司登記在台中市，難道台中已成為中國造假新聞集散地？要求市府調查造假新聞，並了解其運作與資金流向。

市府表示，公司登記採書面審核，公司備齊相關書面資料並提出經會計師簽證的資金查核報告書，登記機關即應准予公司登記，但公司運作方式及資金流向，則屬公司內部事項。警察局接獲造假新聞舉報，也都會依照程序進一步了解並請相關單位協處。

江肇國調查，轉發中國造假新聞的23家媒體，除2家查無資料，新北市、宜蘭縣及中國北京市各1家，其餘18家登記在台中，地域性非常明顯。台中可能已被中國內容農場大量滲透，成為傳遞中國假新聞的集散地而不自知。

江肇國說，台中成為假新聞轉發、傳播的跳板，不但危害國安，也是非常不名譽的事。他要求警察局應與國安單位、NCC聯手，偵查造假新聞；經發局也該了解這些公司的運作及資金來源。台中不該成為中國對台統戰的破口，更要拒絕成為內容農場的集散地。

市議員邱素貞也說，今年4月，台中市政府繼核准宣揚92共識、支持和平統一的「中國和平統一促進會」遊行，又出借市府大樓讓中國團體舉辦活動，引發在地團體不滿，發起「護台抗中」大集合反制。如今再發現上述情事，她質疑市府對此是毫不知情，或早有默契，已啟動「紅色滲透」，打算讓台中成為中國統戰的籌碼。

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