台中知名手搖飲疑喝到「蟑螂蛋」 店家稱是「蕎麥」捏爆爆漿已停業

有民眾在台中一中商圈知名手搖飲店，疑喝到一顆蟑螂卵鞘（蟑螂蛋），店員是「蕎麥」當著消費者面前捏爆，異物爆出液體噴濺，消費者事後向1999通報投訴，台中市食品安全處派員稽查，店家也致歉稱，立即啟動一中店停業並清潔消毒，全面檢視原料與作業環境消毒作業。

「喝到一顆異物吐出來，店員堅稱是蕎麥」，台中林女10日至台中一中商圈手搖飲店消費，喝到一顆異物吐出來，外觀呈現紅褐色、長方形且有紋路邊邊帶鋸齒狀，經上網搜尋懷疑是「蟑螂卵鞘」，店員堅稱那是「蕎麥」還當面「捏爆」異物，異物爆出液體差點被噴到。

消費者懷疑稱，蕎麥是實心種子，捏碎應該是粉狀，怎麼會爆漿？雖然店家退費重做，但實在不敢再喝了。

台中市食安處表示，有關民眾反映於連鎖飲料店購買飲料，疑似於飲品中發現異物（蟑螂）一案，已派員前往店家稽查釐清，稽查重點包括作業環境衛生、人員衛生管理及食品製作流程等事項，如查獲不符合食品良好衛生規範準則，將依法要求限期改善，複查仍不合格將處新臺幣6萬元以上罰鍰。

手搖飲店表示，針對一中店於10日晚間發生「飲品異物」情事，造成顧客不適要致上最誠摯歉意，並立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。

店家總公司說，初步了解門市處置失宜，已立即勒令台中一中店停業全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。

