為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    抗議浪潮蔓延22省！ 美智庫：伊朗恐已無法輕易鎮壓

    2026/01/11 15:43 即時新聞／綜合報導
    美國智庫「戰爭研究所」（ISW）發布特別報告指出，已經記錄到伊朗有22個省份發生至少116起抗議活動。（路透）

    美國智庫「戰爭研究所」（ISW）發布特別報告指出，已經記錄到伊朗有22個省份發生至少116起抗議活動。（路透）

    伊朗持續2週的示威愈演愈烈，從首都德黑蘭蔓延至邊境城市，數十萬民眾走上街頭，抗議經濟崩潰與神權統治；美國智庫「戰爭研究所」（ISW）發布特別報告指出，已經記錄到伊朗有22個省份發生至少116起抗議活動，直言抗議活動的浪潮可能已經擴大到伊朗安全部隊難以鎮壓的程度。

    美國智庫「戰爭研究所」（ISW）10日發布報告指出，自美國東部時間1月8日下午3時30分以來，ISW已在22個省記錄了116起抗議活動，其中20起抗議活動是超過千人規模的大型抗議活動。

    ISW指出，伊朗政府斷網限制了抗議者發布和分享抗議影片的能力，所以這些抗議數據可能僅反映了自那時以來伊朗發生的抗議活動的一部分。據報導，一些抗議者利用星鏈（Starlink）向外國媒體發送抗議報導。

    報告進一步闡述了局勢，伊朗的抗議活動可能已經擴大到伊朗安全部隊難以鎮壓的程度，隨著抗議規模擴大，地方執法司令部（LEC）面臨人力與資源飽和的限制，伊朗政權可能會日益依賴伊斯蘭革命衛隊（IRGC）來鎮壓示威活動。

    伊朗政權已將抗議者從「暴徒」（rioters）一詞改稱為「恐怖分子」（terrorists），這表明該政權對持續不斷的抗議活動採取了毫不妥協的立場，將抗議者定義為「恐怖分子」，可以進一步擴大鎮壓抗議活動的力道，目前鎮壓抗議已造成數百名抗議者死亡，數百人受傷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播