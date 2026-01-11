抗議浪潮蔓延22省！ 美智庫：伊朗恐已無法輕易鎮壓

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）發布特別報告指出，已經記錄到伊朗有22個省份發生至少116起抗議活動。（路透）

伊朗持續2週的示威愈演愈烈，從首都德黑蘭蔓延至邊境城市，數十萬民眾走上街頭，抗議經濟崩潰與神權統治；美國智庫「戰爭研究所」（ISW）發布特別報告指出，已經記錄到伊朗有22個省份發生至少116起抗議活動，直言抗議活動的浪潮可能已經擴大到伊朗安全部隊難以鎮壓的程度。

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）10日發布報告指出，自美國東部時間1月8日下午3時30分以來，ISW已在22個省記錄了116起抗議活動，其中20起抗議活動是超過千人規模的大型抗議活動。

ISW指出，伊朗政府斷網限制了抗議者發布和分享抗議影片的能力，所以這些抗議數據可能僅反映了自那時以來伊朗發生的抗議活動的一部分。據報導，一些抗議者利用星鏈（Starlink）向外國媒體發送抗議報導。

報告進一步闡述了局勢，伊朗的抗議活動可能已經擴大到伊朗安全部隊難以鎮壓的程度，隨著抗議規模擴大，地方執法司令部（LEC）面臨人力與資源飽和的限制，伊朗政權可能會日益依賴伊斯蘭革命衛隊（IRGC）來鎮壓示威活動。

伊朗政權已將抗議者從「暴徒」（rioters）一詞改稱為「恐怖分子」（terrorists），這表明該政權對持續不斷的抗議活動採取了毫不妥協的立場，將抗議者定義為「恐怖分子」，可以進一步擴大鎮壓抗議活動的力道，目前鎮壓抗議已造成數百名抗議者死亡，數百人受傷。

MORE: The protests in Iran may have expanded to such an extent that they are challenging Iranian security forces' ability to suppress them.

