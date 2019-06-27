郭嗆蔡衍明 當國台辦打手

2019-06-27

〔記者洪定宏、蕭宇涵／綜合報導〕鴻海前董事長郭台銘昨天在佛陀紀念館動怒了！他不滿中天電視台記者詢問，當眾嗆記者所屬電視台是被國台辦管制的媒體，「沒有資格問我！」郭台銘搭乘接駁車準備前往藏經樓時，更忍不住怒火，直接點名中天大老闆蔡衍明，嗆蔡是國台辦的打手、狗腿。

中天：郭沒有愛與包容 不予置評

中天電視台對此回應說：「一個沒有愛與包容的總統參選人，實在不予置評。」

郭台銘昨到佛陀紀念館參拜，中天記者問他在前晚國政說明會提到，「不畏中國威脅，誰怕誰」的話，還算數嗎？

郭台銘原本不回應，後來轉頭向記者表示，「你叫國台辦下指令給你們老闆再說，少問我這個問題」。

郭台銘邊走邊說「問問你的良心，你是為中華民國？還是為國台辦？」郭台銘搭乘接駁車時，更直接嗆說，「問你們蔡老闆」，頓了一下然後接著表示，「當國台辦打手、狗腿」。

郭台銘參觀完藏經樓，轉往佛光山傳燈樓拜會星雲法師後，接受媒體聯訪時，中天記者問他，指國台辦操控媒體有無證據？

郭台銘這時語氣和緩地向中天記者強調，他先前發言「是針對你的老闆，不是針對你」，在佛門聖地不要再問了。

郭台銘感謝生病的星雲法師特別撥空接見。他轉述星雲的開示，強調只要真心說到做到，就能感受「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」的真諦，另外要務實，誠懇做事、做人，以身作則。

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