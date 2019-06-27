紅媒被國台辦讚「客觀報導」 立委諷：像是死亡之吻

2019-06-27

〔記者呂伊萱、彭琬馨／綜合報導〕「拒絕紅色媒體」活動二十三日在凱達格蘭大道登場，群眾擠爆凱道，中國國台辦發言人安峰山昨在例行記者會回應說，民進黨和「一小撮」台獨勢力，因害怕兩岸走近走好，將能夠「客觀報導大陸真實情況和支援兩岸關係和平發展的媒體」，視作眼中釘、肉中刺，大肆抹黑抹紅，煽動圍攻。

時力立委徐永明受訪時回擊說，反紅媒對台灣是內政問題，「國台辦不應說三道四」；徐永明並指出，中國是威權政體，被國台辦稱讚客觀忠實，「比較像是死亡之吻」，更讓人擔憂北京與旺中間的關係到底是什麼，還讓國台辦出面替旺中背書。

「拒絕紅色媒體」活動發起人之一、時力立委黃國昌則於臉書反批，國台辦嚴詞批判六二三凱道活動、並盛讚旺中的客觀真實，事實上是為「拒絕紅色媒體運動」做了最有力的背書。

安峰山在例行記者會替台灣部分親中媒體背書，他強調，兩岸開放交流雖三十多年，但大多數人仍未訪問兩岸，而要想真正瞭解真實的對方，離不開媒體的客觀報導，「兩岸媒體和新聞交流的重要性不言而喻」。

安峰山接著話鋒一轉，歸咎民進黨和一小撮台獨勢力，因害怕兩岸走近走好，將能夠「客觀報導大陸真實情況和支援兩岸關係和平發展的媒體」，視作眼中釘、肉中刺，大肆抹黑抹紅，煽動圍攻，更公然伸出黑手，進行打壓和迫害、升高兩岸對抗。

立法院全院委員會昨審查大法官被提名人謝銘洋等人事案時，徐永明詢問，台灣有部分媒體接受中國資金資助，ＮＣＣ雖有撤照權力，卻有人擔心此做法可能有言論自由問題；謝銘洋認為，民主國家言論自由雖然重要，但言論自由必須是在自由意志下形成，若受到金錢等其他東西的操控，該媒體表達出來的看法就已經很偏頗。

謝銘洋強調，媒體是社會公器，應充分揭露資金來源，讓外界了解，它是不是因為拿了錢、所以幫別人講話。

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