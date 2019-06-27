遭市府切割 潘道歉：誤越分際

2019-06-27

〔記者葛祐豪、黃旭磊、呂伊萱／綜合報導〕捲入「高雄小三通」爭議的高市觀光局長潘恒旭，昨遭高市府切割，指潘是以「個人名義」參加。潘恒旭本人則在臉書發文道歉，稱自己不察「誤越」觀光局應有分際，「與市政府團隊無涉，若有責任我會概括承擔。」

高雄市長韓國瑜昨早受訪時，並未苛責潘恒旭，強調七月是觀光熱季，潘的出發點是希望海內外好友多來高雄，不過，局處首長以後一定要更謹慎，此案會請副市長葉匡時好好調查，再向外界報告。

韓盼局處首長要更謹慎

潘恒旭前天出席「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，被爆是一家已解散、未合法申請航線，又承租曾走私船舶的業者，引發軒然大波。高市府昨也聲明切割，指潘是以「個人名義」參加，並非代表市府，市府相關局處無涉協辦單位、更不是主辦單位。

陸委會則表示，潘局長是市府團隊重要成員，這些說法是否足以祛除外界質疑，仍需接受檢驗。

潘恒旭昨早透過臉書說，他不察誤越高雄市觀光局應有分際，造成市府困擾深感歉疚。該活動他僅是受邀來賓，市府與他未在該活動扮演任何角色。「本人不察之失與市政府團隊無涉，若有責任我會概括承擔。」

潘恒旭稍後受訪表示，因為心軟，去參加這樣活動，讓中央撿到槍砲打高雄市政府，對這件事情感到不好意思。至於高市府是否切割？潘恒旭說，「本來就是我個人行程，沒有所謂切不切割，這樣活動，我就是應邀出席的角色」。

而出席此活動，是否事先向韓報告過？潘恒旭回說，「市長知道這件事」。媒體問「市長有叮嚀要注意什麼嗎？」潘說，「沒有叮嚀什麼」，這件事從頭到尾，就是他私人行程。潘的說法讓媒體認為韓事先知情，但潘事後打電話向記者解釋說，韓是事後才知道這個活動。

國民黨立委黃昭順也致歉

前天也參加「小三通典禮」的國民黨立委黃昭順，昨天也發聲明表示，對於出席此敏感活動，事前、事中未注意其合法性等問題，以致引發議論，深感不安，鄭重道歉。

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