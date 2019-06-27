打臉潘 議員查證：事後才請假

2019-06-27

〔記者陳文嬋、黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕幽靈「高雄小三通」風波延燒，出席典禮的高市觀光局長潘恒旭強調，他有請事假一小時。但議員林智鴻昨詢問市府人事室，證實潘是事後請假，打臉潘恒旭的說法。

潘恒旭出席上和海運公司主辦「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，引發各界抨擊。潘恒旭出面道歉，但辯稱是「私人行程」。對於外界質疑，若是私人身分出席，是否有請假？潘恒旭受訪時強調，有請事假一小時。

時代力量市議員黃捷質疑說，潘局長在上班時間參加私人行程還這麼理直氣壯？觀光局應立即公布局長假單，如果沒有請假就參加私人行程，市府紀律成何體統？

民進黨議員林智鴻則表示，他向市府人事室查證，人事室證實潘恒旭是當天事後才請假；至於是否在外界抨擊後才請假，人事室不願證實請假的時間點。

對於高市府聲明潘恒旭是以「個人名義」參加此行程，林智鴻則根據當天現場影片，發現在場人士稱潘恒旭為局長，代表潘是以官方身分出席，直接打臉高市府與潘恒旭所謂的「個人名義」、「私人行程」。林說，且在場人士提到要落實韓國瑜「貨出去、人進來」政策，更點出有中國中央大力支持，有助兩岸經貿交流合作。

林智鴻說，許多民眾透過電話與粉專不斷發送訊息，只為確認高雄旗津與中國溫州洞頭間的小三通是否為真，但相關局處皆回以不清楚、需查證等答覆。林智鴻指出，局處未能掌握詳情，身為韓國瑜市長心腹的潘恒旭卻是熟門熟路，凸顯韓國瑜拒絕一國兩制是假，和中共暗通款曲是真。

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