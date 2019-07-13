移民署幹員一次記兩大功 意外揭露台美情報合作祕辛

2019-07-13 12:37

〔記者羅添斌／台北報導〕移民署長邱豐光日前核定幹員林宗仁一次記兩大功的人事獎懲案，並且依法一次發給兩個月俸給總額的獎金，幹員的獲獎事蹟也在移民署及警政署內流傳，意外的讓祕密進行的台美情報合作丶破獲美墨邊境跨國人蛇集團的驚人祕辛曝光。

林宗仁目前服務於內政部移民署國境事務大隊，為特勤隊的專員兼分隊長。移民署是在接獲美國提供的有我國人參與美墨邊境偷渡案件情資之後，特勤隊因此進行深入追查，林宗仁反覆比對各方資料，認為美方提供情資有重要價值並有擴大追查的必要，經其呈報後，移民署進一步成立專案小組偵辦。

熟悉台美合作的官員今天指出，專案小組在這兩年期間，密集透過管道與美國在台協會AIT丶美國國土安全部海關暨邊境保護局CBP聯繫，透過美方移民單位及AIT的全力協助後，終於完美偵破這起美墨邊境跨國人蛇集團，美方合作團隊對台灣案小組的辦案能力極表認可，也在日前致函移民署表達感謝及肯定。

官員說，跨國人蛇集團在台灣招募交通駕駛，前往墨西哥境內，以汽車載運中國籍的偷渡人蛇，經由美墨邊境的關卡聖易西鐸闖關，中國人持有的還是台灣護照，這是全新的國際人蛇偷渡模式，美方高度重視，在破獲犯罪集團行動之後，台美雙方至今還在持續監控美墨邊境是否還有止不肖人士持用我國護照入境的情形。

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