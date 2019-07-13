家人勸投韓國瑜「好配合中國」 她崩潰嘆遭政治霸凌

2019-07-13 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選8至14日舉行初選電話民調，外部民調、名嘴都預測高雄市長韓國瑜大幅領先，讓許多韓粉雀躍不已。但有一名女學生透露，她在家中表態「不會支持韓國瑜」，卻因此遭家人辱罵，感嘆自己遭到挺韓家人的「政治霸凌」。

近日頻傳有韓粉失控暴衝，高雄「廣德家」煎餅店與18歲女學生遭嗆聲言語霸凌事件都引起極大關注。一名女學生也在論壇《Dcard》以「家人的政治霸凌」為題PO文，淚訴自己不挺韓國瑜而遭家人言語霸凌。

該名女同學表示，去南部唸書前她沒什麼接觸政治、兩岸關係。後來學了語言，上了很多國際觀念的課程，看了一些外文的新聞增進語言能力，慢慢去理解中美關係、台美關係等等，「我成為家裡的非國民黨，目前也沒有唯一支持的政黨」。

「這次暑假回家，每天都在腥風血雨。」女同學說，家人認為「選韓國瑜才是不激進的作法，好好配合中國」，但她回應「我不支持，也不會投韓國瑜。」沒想到就被家人嗆爆，還被酸說是被「洗腦」。

該女同學感嘆，「我覺得我每天都在被霸凌，每天都說我是綠蛆。我姊說我太容易被影響，把我整個人講的像無行為能力人，罵人還帶一堆髒話」，而爸爸也會看似開玩笑地酸她，「綠蛆綠蛆南部綠蛆」。

她無奈地說，「現在只剩我媽，會在他們政治霸凌我的時候保護我，她幫我講話的時候我都很想哭。」、「我真的好累，為什麼不能尊重民主，尊重家人，尊重與自己不一樣的人」。有網友留言勸她可以搬出去住，不然也只能對家人逢場作戲了。

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