郭喊話韓「大哥拜託你」 徐永明：面對不要臉的人白求了

2019-07-12 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選白熱化，參選人郭台銘昨晚在政論節目上，向對手韓國瑜喊話：「就算大哥拜託你了。」希望能勸退韓國瑜。對此，時代力量立委徐永明認為，「面對韓國瑜這麼不要臉的人，郭台銘求也是白求」。

郭台銘昨晚在政論節目，向韓國瑜喊話：「你掌握國家未來20年命運，我希望你能好好想想，就算大哥拜託你了。」郭希望韓國瑜讓他先做4年，韓把高雄市政做好，也多次向喊話三贏，勸退意味濃厚。

對此，徐永明在臉書表示，郭台銘一個霸氣總裁，為了總統大位能如此卑微，只差沒三跪九叩，也是台灣政治史上一絕。但面對韓國瑜這麼不要臉的人，郭台銘求也是白求，而且韓國瑜是沒資格再上位的，剛選上市長沒多久，就要落跑選總統，背棄對市民的承諾，操弄「韓粉」四處出征。

徐永明痛批，國民黨中央卻不制止，放縱韓國瑜如同怪獸撕裂社會、踐踏民主。韓國瑜這個民主的敵人有今天，是吳敦義的無能所成，郭台銘該罵國民黨中央才對。

徐永明認為，除了「韓粉」對社會造成的傷害，韓國瑜家族違法濫權也已被攤在陽光下，但國民黨卻只有中常委說幹話，設法合理化韓國瑜落跑選總統的行為，不見黨中央有人出面為黨內總統參選人涉違法情事說明，並重新審視參選資格。

徐直言，國民黨現在整黨怕被「韓粉」喊打喊殺，只想矇著頭往前衝，趕快護著韓國瑜過關初選。這種品質的總統人選，國民黨敢推薦，就等著台灣人民用選票教訓！

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