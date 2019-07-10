初選進行中 有媒體問韓：會不會擔心郭董脫參選？

2019-07-10 12:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨總統參選人初選民調進行中，已有媒體以「鴻海董事長郭台銘可能脫黨參選」的傳言，詢問高雄市長韓國瑜會不會擔心？韓國瑜以「他怎麼會不理智?」回應，避開媒體問題。

高雄市長韓國瑜今天上午出席高市宗教執事人員業務講習活動，現場有媒體詢問韓國瑜，會不會擔心鴻海董事長郭台銘脫黨參選？韓國瑜讚郭台銘是很聰明、很有智慧的人，「他怎麼會不理智?」

韓國瑜指出，郭董講話、跟郭董這一生的闖蕩，從白手起家一路上來，郭董不可能不理智，他對郭董的頭腦很有信心。避開媒體問題。

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