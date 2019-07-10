左營租屋處曝光 韓國瑜：若造成鄰居困擾可能要搬家

2019-07-10 16:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在左營區租屋處曝光，引發外界關注，他今天指出，也不曉得為什麼大家這麼注意，現在很擔心若造成鄰居困擾，他可能又要搬家。

韓國瑜說明，租住外面就是一個習慣，房子就是20、30坪，簡單三房兩廳，住得很自在，且時常一個人，如果房子太大，未必這麼方便，就是一個選擇。

他回應媒體詢問，指出沙發、椅子等家具都是房東的，自己有多買了一些東西，但現在很擔心，怕給鄰居造成困擾，如果鄰居困擾，可能要搬家。

有媒體問到冰箱裡有什麼？韓國瑜愣了一下，表示自己在家也會煮菜，會煮水餃、煮青菜、煎荷包蛋都會。

至於按摩椅，是因為回去時常腰酸背痛，就會電動按摩15分鐘，按摩床很少用，因為就是備而不用，家裡還有床鋪、浴缸，這應該不用問了吧。

高雄市長韓國瑜租屋處曝光後，今天進一步公開部分室內空間照片，照片裡的家具多是房東提供，只有電動按摩椅、書桌椅是他自己的。

近韓人士透露，韓國瑜租住的左營「太普上新光」樓高20多層，每層4戶、共用兩部電梯，韓國瑜住中高樓層、3房2廳2衛、月租約3萬，妻子李佳芬偶爾南下同住，該地點距離高鐵站步行約10分鐘，祕書趙子淵則住同棟大樓的不同樓層。

該租屋處室內約30多坪，沒過多裝潢，從今天高雄市政府提供的照片可看出內部呈現簡約風，一旁書架上放有韓國瑜與家人照，還有鳳飛飛「鳳聲歲月」專輯。

客廳除按摩椅、書桌椅外，大部分家具都是房東提供，沙發上放有直播時常出現的柴犬「米糠」抱枕，窗外陽台正對重愛路。

至於外界質疑該地點是為總統選舉所挑選的住所，目的是方便離開高雄；高市新聞局長王淺秋澄清，當初是因為就任前住在左營（蓮潭會館），才就近在左營找房租住。

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