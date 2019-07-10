韓粉涉散佈蘇揆摔筆假訊息 韓國瑜：希望支持者愛與包容

2019-07-10 16:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕表態支持高雄市長韓國瑜、涉嫌張貼行政院長蘇貞昌參加告別式摔筆假訊息的詹姓工程師，昨天被警方約談，事後表達後悔態度；韓國瑜今指出，拜託支持韓國瑜的好友遵照愛與包容精神，至於其他個案、當事人應該會提出解釋。

近日網路流傳、張貼行政院長蘇貞昌參加告別式摔筆的假訊息，行政院即時發布新聞澄清，刑事局主動偵查，鎖定在自己臉書表明「道不同不相為謀，志不同不相為友，只支持韓市長」的詹姓電腦工程師，昨天通知他主動到案說明後，警方轉述當事人表達非常懊悔自己的不當行徑。

警方調查，行政院院長蘇貞昌日前至屏東縣參加鄉親公祭追思會，簽名時被當時現場服務的一名女性禮儀師錄影，並將過程PO在臉書，該影片流傳後，住在新北市、47歲詹姓電腦工程師觀看到此影片，不滿蘇貞昌有丟筆動作，便透過手機將影片轉PO在臉書，附記「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽，簽完名字，筆還用丟的」等文字，明顯張冠李戴，製造不實訊息。

該假訊息，立即在網路、LINE通訊軟體等社群快速散布，指行政院長蘇貞昌出席因公殉職的鐵路警察李承翰告別式時，簽名後摔筆的假消息，引發社會輿論高度關注及討論。事後，行政院雖立即澄清非事實，但網路平台上卻仍不斷轉傳。

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