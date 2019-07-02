許淑華指《外交政策》發假新聞 他警告：小心遭跨國告毀謗

2019-07-02 11:56

〔記者張協昇／南投報導〕針對立委許淑華在臉書PO文，表示美國雜誌《外交政策》的一篇文章，指中國網軍去年捧紅韓國瑜是「假新聞」，引發民進黨投縣黨部前執行長曾琮愷留言打臉，指《外交政策》是美國頂尖國際事務刊物，大部分文章是各方學者專家投稿，誰說調查報導只有該雜誌的編輯可以寫？希望許淑華立委要評論自己一知半解的國際媒體和議題前，小心到時候遭《外交政策》跨國告毀謗，讓南投鄉親丟臉！

立委許淑華接受中天等媒體訪問並於1日在臉書PO文指出，《外交政策》的一篇文章，指中國網軍去年捧紅韓國瑜，如今韓又要再進攻總統大位，看似是美媒的深入調查採訪，還引發台灣一些媒體跟進報導，但事實上，已被前國民黨國際組長黃裕鈞查證並踢爆，其實只是一篇讀者投書，撰稿者黃柏彰還是前民進黨黨工，目前是自由撰稿人，並非《外交政策》的記者，證實這是一篇「真投書」，換個角度來說，就是不折不扣的「假新聞」。

曾琮愷則留言指出，《外交政策》是美國頂尖國際事務刊物，大部分文章是各方學者專家投稿，誰說調查報導只有該雜誌的編輯可以寫？其他赫赫有名的媒體如紐約時報在國際報導上也大半倚賴自由撰稿記者，只要會刊出來就表示是經過最嚴謹標準檢驗、編輯認為最有影響力的文章，這是常看外國媒體的人都會知道的基本常識，《外交政策》還大方把這篇文章列為當週編輯最推薦文，「小心到時候該《外交政策》跨國告您毀謗，讓我們南投鄉親丟臉喔！」

曾琮愷表示，他認識黃柏彰很久，他大概5、6年前就離開民進黨了，不但去了美國深造、做了很少台灣人可以做到的美國智庫職位和華府英文記者，這麼多年來還積極參與民間的台灣聯合國協進會，在美國幫台灣加入國際組織大為出力，強調如果國民黨前國際組長黃裕鈞如果自認英文夠強，怎麼不去寫一篇反駁的文章投書

給《外交政策》？

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