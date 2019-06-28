調查局啟動2020選舉查察 假消息、中資介入列重點

2019-06-28 20:27

〔記者黃捷／台北報導〕總統、立委「二合一選舉」明年1月登場，雖然距今還有超過半年時間，但相關消息已充斥新聞媒體，選戰早已打得火熱。法務部調查局今天上午召開選舉查察工作擴大局務會議，假消息、賄選、暴力或有中國等境外勢力介入選舉等，將是接下來的工作重點。

調查局指出，「二合一選舉」日益趨近，涉及賄選、製造暴力、散布假訊息、境外資金介選等情形將日益頻繁，目前除成立「二合一選舉查察專案」、「影響國安選舉假訊息處理小組」、「加強辦理地下通匯案件專案」，還舉辦幹部專精講習、深化據點工作、精確諮詢布置、查賄人力機動調派、異常資金分析掌握、提高偵辦假訊息及中國等境外資金介選案件績效等各項作為。

調查局表示，外勤調查處站除掌握賄選情資外，網路、媒體散步的不實訊息、影響社會安定、國家安全等情形，也都列為本次選舉查察工作重點，民眾若有相關情資，也可至調查局網站 「檢舉賄選買票專區」檢舉，若案件經判決確定，將可獲得最高1千萬的檢舉獎金。

調查局今天上午召開擴大局務會議，局長呂文忠說，「二合一選舉查察工作」是下半年度重點工作，內外勤主管必須積極慎重以對，此次選舉查察面臨的挑戰，勢必更為嚴峻與艱鉅，除傳統賄選查察，尚包含假訊息及境外資金介選的防制與查緝，調查局必須做好相關部署，全力防堵賄選、假訊息及外力影響選舉，才能給國人一個自由、公平及乾淨的選舉環境。

呂文忠並說，守護國家民主制度，確保國家安全與利益，是調查局天職，呼籲調查局所有同仁，面對選舉查察工作要有使命感，依照法務部所頒選舉查察工作綱領，齊心協力，戮力完成「端正選風、禁絕不法」之工作目標。

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