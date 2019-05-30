反同「安定力量」評估派人選總統 傳不排除找柯文哲助威

2019-05-30 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕反同「安定力量」，繼先前規劃要派人參選立委，下架挺同立委之後，現在又計畫要派人參選總統，期望藉助宗教的力量，甚至結合白色力量柯文哲，試圖衝擊現有的政權。

據《上報》報導，因應2020大選，獲得教會支持的安定力量，在同性婚姻上路當天召開記者會，正式宣布從政治團體轉型成政黨。如今不但規劃在全台提名10位以上區域立委候選人，以「反同」為訴求之外，甚至可能有意派人參選總統，藉著反同的民眾拉抬聲勢，衝擊現有兩黨。根據安定力量黨主席孫繼正意有所指的表示，「相信未來能夠產出一位像現任烏克蘭總統澤倫斯基一樣的人，願意成為人民的公僕」，似乎暗示著他們想要派人參選總統的意圖。

然而，過去基督教組黨的先例並不成功，最為人所知的是2015年成立的「信心希望聯盟」，以前立委、現任婦聯會主席雷倩等人為首，多數黨員具有教會背景，但他們在2016的立委選舉中，政黨票僅拿下22萬票，不足以獲得不分區立委席次，而台北市大安區、新北市板橋西區立委選舉的候選人，得票率也未破4%，雙雙落選。

有鑑於此，安定力量在愛家公投聯署的過程中，穿梭全台各地的傳統村里長網絡，並串連向來壁壘分明的華語、台語教會，其力量仍不容小覷。

再者，他們也試圖尋求其他宗教團體的合作機會，包含慈濟、佛教、道教等系統，乃至地方信仰中心，為的就是動員宗教界的力量，試圖影響「同性婚姻」，打著「家庭價值」的口號，將反同勢力的力量集結起來。

如今甚至傳出，他們試圖和台北市長柯文哲接觸，目前雙方陣營幕僚透過共同好有積極聯繫，未來是否有機會合作，值得關注。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法