宣揚獨立建國理念 台澎黨將投入2020大選

2019-04-28 11:33

〔記者謝君臨／台北報導〕適逢「舊金山和約」生效67週年，台澎國際法法理建國黨今舉行組黨記者會，該黨準主席鄭自財表示，台灣主權地位未定，不屬於任何國家，台灣人應當行使自決權決定未來，並宣布將投入2020大選，與民進黨合作，在民進黨不推立委候選人的地區，台澎黨將推派人選，另也將提不分區立委名單。

鄭自財說，「舊金山和約」是二次大戰時，同盟國成員與日本簽訂的和平條約，在1952年4月28日生效；根據和約，日本放棄台灣、澎湖主權，且並未讓任何國家取得台、澎主權，台、澎居民則因和約變成無國籍的人至今，中華民國流亡政府只是代管台、澎，卻透過教育隱瞞真相，誤導台灣人民。

鄭自財指出，在這樣的情況下，中華人民共和國政權也無任何理由，宣稱「台灣是中國的一部分」，更遑論主張有權「武力統一」台灣；然而，台灣的未來將何去何從？在「舊金山和約」生效後，台、澎成為「前殖民地」，也因此，台、澎居民當然有權行使自決權，來決定腳下土地的前途及未來。

台澎黨準秘書長劉哲嘉說，台澎黨是依據法理論述成立的政黨，將於6月30日舉行成立大會正式創黨，並投入2020大選，進入中華民國政府此代管體制，台灣歷經這麼多年的民主運動，這麼多的政治主張，但都必須回到法理來看待；中華民國到底有無台、澎主權？或僅為流亡政府？法理的重要性即在此。

台澎黨準組織社運部主任蔡朝鵬表示，台灣人70多年來的身份很悲哀，一個中國用飛彈恐嚇，一個中華民國侵佔台、澎，如果我們不了解真實的歷史真相，將無法建國，台灣人要確實覺醒，向中華民國表示台灣人要自己建國，中華民國既然未擁有台灣主權，那麼其制度對於台、澎而言當屬無效。

鄭自財說，上週已和民進黨黨主席卓榮泰會面，雙方達成合作共識，台澎黨不會搶民進黨的票，在民進黨不推人的地區，台澎黨才會推人，另提出不分區立委名單，預計進入立法院教育及文化、外交及國防委員會，藉此改變課綱，並要求外交部承認中華民國並未擁有台、澎主權，讓台灣人了解。

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