力挺「吳郭魚」看板掛基隆街頭 民眾霧煞煞

2019-04-22 16:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市黨部主委黃希賢有意參選立委，他的競選看板在基隆市區四處懸掛，不過，眼尖民眾今天早上發現中山高速公路入口處的黃希賢選立委的人像廣告看板，換成力挺「吳郭魚」還附上魚的照片；讓民眾看得「霧煞煞」，到底是選立委還是選總統。

黃希賢說，他心中最理想總統人選是韓國瑜，但韓至今未表態，他說，希望國民黨要贏得大選，先得確定總統人選，立委才會比較好選。

黃希賢說，韓國瑜訪美歸來，他親自接機，就因為韓國瑜是他心中最理想總統人選，現在郭台銘跳出來，他希望選或不選，韓國瑜應該要明確表態，郭台銘要參加初選，如果韓不選，郭台銘參加黨內初選，就依黨內機制，由國民黨主席吳敦義挑出最強者，參選2020總統。

他認為現在這個局「吳郭魚」是最符合人民期盼的最佳組合，郭台銘有錢，韓國瑜有人氣，吳敦義是king maker ，如果這三人合體，大家拚經濟，泛藍大團結，勝選在望。

黃希賢分享網路一篇文章，心有戚戚的說，2020大選，有兵源更需子彈糧草，各項支出動輒上億，它與縣市長選舉不同，一瓶礦泉水、一碗滷肉飯是不夠的，沒子彈只能打架，不能打仗，這應是韓國瑜一直不敢鬆口的原因。

國民黨已經沒錢，何況還有各縣市立委合併選舉，今郭董欲参選，吳主席簡直是巨艦來援，現在藍營有二大優勢，一、兵源有韓國瑜。二、子彈、糧草有郭董。

大家不應自亂陣脚、不宜内鬨，藍營自會推出最適宜之人選，只要能擊敗賤黨、消滅東廠，都要團結、全力支持，就看「吳郭魚」（吳敦義、郭台銘、韓國瑜）如何整合。

外界好奇黃希賢的競選看板不見了，反而換成了力挺「吳郭魚」，讓人看不懂？黃希賢說，不會啦，立委是地方選舉，他希望國民黨要先贏，總統大選這個局要先確定，這樣總統與立委搭配起來，才能勝選。

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