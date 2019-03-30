橘委陳怡潔拋非綠平台 柯文哲：是否賣得出去還要看市場

2019-03-30 13:30

〔記者楊心慧／台北報導〕親民黨立委陳怡潔宣布參選台北市士林大同區立委，並拋出「非綠平台」的想法，她表示，明年大選最重要的是換掉阻礙台灣進步的民進黨，非民進黨陣營應成立「非綠平台」合作。台北市長柯文哲今表示，每個人都能提出自己的主張，但要看行不行，就像在工廠可以說要生產什麼樣的產品，但是否賣得出去還是要看市場。

陳怡潔透過聲明表示，表態參選立委是為了呼應民意，支持台灣走向繁榮進步的人民，都期待非綠平台提出勝選的策略，呼籲所有第三勢力集思廣益。

柯文哲上午出席建成公園共融式遊具啟用記者會，接受媒體聯訪時，柯文哲說，每個人都能提出自己的主張，但要看行不行，就像在工廠可以說要生產什麼樣的產品，但是否賣得出去還是要看市場。

至於是否會幫陳怡潔站台？柯文哲表示，再說。媒體詢問，該選區呈現三角競爭？柯則表示，其實後來想一想，別想太多，時間到了再處理，平常還是做自己該做的事比較重要。

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