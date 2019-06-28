獨家》為明年1月大選投票 多數大學提早開學

2019-06-28 09:49

〔記者林曉雲／台北報導〕明年1月11日是總統大選和立委選舉的投票日，教育部之前發函提醒各大學安排新學期行事曆時要注意避開投票日，以保障師生的投票權。教育部高教司長朱俊彰今早受訪表示，各大學都有注意到大選投票日，多數大學提早一個多星期開學，在9月9日到13日開學，例如台大、政大都提早到9月9日開學。

朱俊彰表示，教育部在接到中央選舉委員會函知，第15任總統大選和第10屆立法委員選舉，訂在109年1月11日舉行，即函請協調各大學在排108學年行事曆及期末考時，避開投票日。

朱俊彰說明，教育部提醒各大學在排行事曆注意，主要是因應選舉投票日，考量學生返鄉投票路程等事項，妥適安排課程及期末考日期，以免影響學生投票權益。

朱俊彰表示，依各大學報給教育部的新學年行事曆，目前大部分的學校，都落在9月9日到9月13日這週開學，約提早一個多星期。

有大學教授表示，暑假雖然縮短一些，但寒假就有延長，為了保障師生的投票權，提早開學是有必要的。

中山大學校長鄭英耀表示，中山大學也是9月9日開學，大學開學日是自訂，只要上足18週即可，中山大學9月9日開學，預計到1月9日完成期末考，讓學生能順利地回家投票。

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