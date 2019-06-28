說出「初選誰出線就支持誰」 王金平：自己也覺得怪

2019-06-28 20:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近期勤於在基層拜訪的前立法院長王金平，退出國民黨總統初選後人氣仍高，今天下午在恆春半島成立王金平之友會恆春區分會，會中勸進聲仍不斷，不少居民感激王金平當年協助對抗國家公園法修法過程，大批人潮希望帶給他溫暖；王金平致詞時也強調將參選到底，唯有他能跳脫兩黨互相抵制，對台灣未來最好。

面對「國民黨初選誰出線就支持誰，但自己不斷訴求堅持參選到底」的特殊邏輯，王金平坦承自己也覺得「邏輯上真的是怪怪的」，說不出將來怎麼樣經營最後的參選，但黨內初選肯定是個陷阱，他不願參加，後續局勢世事如棋，乾坤莫測，所以會靜靜看著各種情勢變化，相信自自然然就會有機會出現。

王金平說，恆春半島與他淵源極深，除了每年農曆春節都會與家人南下度假，早年立委選舉也受到當地民眾力挺，後來也協助爭取許多地方建設及處理民眾陳情案件，包括恆春鎮代主席、恆春鎮長，還有老鎮長、老主席、議員們有很多都來，令他十分感動恆春人的念舊。

王金平說，他不愁吃穿，不是為了權力，但有了總統權才能福國利民，經過陳水扁及馬英九兩任總統的「嚴格」檢視，沒有任何國會議長有過這種經驗，非得要選就是執政黨做得不好，國家停滯人民不幸福，類似一例一休、年金改革等政策錯誤，他也承諾只擔任一任總統，希望促成台灣和諧團結，後續的總統執政將不再受牽制。

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