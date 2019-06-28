高市副議長挺郭造成選邊站效應？王金平：人各有志

2019-06-28 13:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市議會副議長陸淑美表態支持郭台銘，是否引發高市議員選邊站效應，前立法院院長王金平表示，議員人各有志，給予尊重，但他會維持等距，不會選邊站。他強調，國民黨各陣營都擔心民調被操控，黨中央要讓參選人放心。

陸淑美向來與王金平親近，她表態支持郭台銘引發政壇震盪，未來也將陸續有親白派的市議員表態，王金平動向備受關注。不過王金平今天上午在高雄市里長主席市政推展聯誼會時表示，事先不知道此事，陸淑美迄今也未跟他聯絡，她會做此選擇有其背景及理念，我們尊重她。

陸淑美動作是否造成選邊站效應？王金平說「不至於」，人各有志，有人支持郭台銘，也有人會支持韓國瑜或朱立倫，不必因此做許多聯想。

他表示，希望整個國民黨能夠團結，否則像現在這樣子一再「酸」、或互相做無謂攻擊，造成黨內的分裂，嚴重影響未來的整合、團結，期待和諧、理性地等待全民做一個民調的結果，推舉出一個國民黨總統候選人，這是大家共同努力課題。

針對未來民調作業，王金平也表現其憂心，他說，黨應該趕快去做整合上動作，起碼在民調做法上，每個陣營上都有相當疑慮，擔心民調被操控，黨一定要讓所有參選人安心、放心，否則對未來團結會造成更多情況出來。

王金平強調，他跟各陣營維持等距，不會選邊站，等到黨候選人出爐之後，我們再來做進一步努力。

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