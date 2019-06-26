顏清標只陪他煮水餃表態相挺？ 王金平：哈哈哈

2019-06-26 19:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕前立法院長王金平不放棄角逐總統大位，今天與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一起煮水餃，兩人還透過網路直播，暢談煮水餃的秘訣；外界好奇，韓國瑜上週六到台中市造勢，事後市長盧秀燕設宴款待，顏清標也作陪，到底顏清標支持誰？對此，顏清標用四兩撥千金的口吻說：「院長（王金平）如果出線，我就支持院長啊！有一些話我們不用講，自己就知道」。

韓國瑜上週六於台中市造勢之前，專程拜訪顏清標與顏清標的兒子立委嚴寬恒，以及擔任台中市議會副議長的女兒顏莉敏，造勢結束之後，盧秀燕的宴席，顏清標等人也作陪。

記者問說，顏清標沒跟韓國瑜一起煮水餃，卻跟王金平煮水餃，「擺明是比較支持院長，對不對？」對此，王金平以「哈哈」大笑回應。顏清標說，「我跟院長感情很好大家都知道，我也說過誰出線就支持誰」，他強調，院長被稱為公道伯，「台灣要團結，團結都不一定贏了，不團結能贏嗎」？

至於到底是否支持王金平？他說，王金平如果出線，他就支持王金平，「有一些話我們不用講，自己就知道，來！吃水餃！」

從未煮過水餃的王金平今天與顏清標穿起廚師圍裙一起煮水餃，顏清標說，大甲以前有一些軍中的老士官長，擅長包水餃，滋味很棒，他研發與代言的水餃，共有絲瓜豬肉、打拋豬、鮮蝦與豬肉等四種口味，他還幽默說「有人建議我做冬瓜水餃」，至於煮水餃的秘訣，在於水餃浮起來就快熟了，不能煮太久。

王金平說，顏清標擔任立委時，立法院常上演包圍主席台的全武行場面，顏清標經常展現一夫當關的氣勢，引導國民黨立委一起「排除主席台的障礙」，兩人之間的情義很深，他知道廚藝很棒的顏清標做起冷凍水餃的生意，特別向顏清標求教做水餃與煮水餃的竅門。

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