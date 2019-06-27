拿出打狗棒 王金平：最後還是「姓王的」稱霸武林

2019-06-27 12:49

〔記者陳昀／台北報導〕堅持「選到底」但不參加國民黨總統初選的前立法院長王金平今天參觀金庸武俠特展，他表示，華山論劍七天七夜，最後還是「我們姓王的」成為武林盟主，頗有暗示意味，他還抽到意指「無招勝有招」、「願望會不知不覺實現」的上上籤，讓他很是滿意。

王金平在劍展區先是拿打狗棒比劃兩下，又拿起寶劍說，劍能傷人，也能拒敵於百步之外；他還笑言，華山論劍五大門派戰了七天七夜，最後還是「我們姓王的」（王重陽）技壓群雄，成為真正的武林盟主，暗示意味十足。

王金平也在現場抽出一支上上籤，是風清揚在「笑傲江湖」的經典台詞：「活學活使，只是第一步。要做到出手無招，那才真是踏入了高手的境界」；一旁註解更寫，在事業上是真正的職場達人，必是活學活用，舉重若輕，游刃有餘，願望也會在不知不覺中自然實現。

王金平表示，他自認像射雕英雄傳的郭靖，因為郭靖愛國愛民、武功高強，而且為人憨厚，都能履險如宜，一生中碰到很多難關，還是都關關難過關關過；被問到國民黨總統參選人朱立倫也自比郭靖，王金平僅回「我不知道他什麼背景」。

被問及認為蔡總統、台北市長柯文哲，以及國民黨總統參選人韓國瑜、郭台銘像金庸筆下哪個角色？王金平表示，他不好意思定義，看摻雜的成分多少而已，很難把誰定位在哪部小說裡。

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